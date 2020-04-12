加強防疫 中市大坑步道鐵砧山和大安濱海樂園人流管制

為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施人流管制新措施，台中市府觀旅局今天針對所轄大坑風景區(9號、9-1號及10號步道)、大安濱海樂園及大甲鐵砧山風景區雕塑公園擬訂景點人流管制標準及方式。各區人流管制標準分別為大坑風景區4500人、大安濱海樂園1萬0250人，鐵砧山風景區3500人，將請工作人員於假日人潮眾多時段，在主要出入口舉牌及廣播進行宣導與控管。

中市觀旅局林筱淇局長表示，大坑9號步道周邊、大安濱海樂園及鐵砧山風景區出入口多，與市區百貨公司或遊樂區設立單一出入口情況不同，風景區大部分為開放空間，所以只能依中央流行疫情指揮中心發布相關規定，在風景區主要出入口進行人流總量管制，綜合景區人潮承載面積及周邊停車場停車數與現場人流判斷，約為每2平方公尺超過1人及停車場停車數達50%時，即啟動相關管制措施。

人潮最多的大坑風景區9號步道，以包含9、9-1、10號步道及地震公園前經補路為人流計算範圍，推估人流管制標準約為4500人；夏日戲水勝地大安濱海樂園以水域遊憩活動管理辦法公告合法遊憩區域，推估人流管制標準約為1萬0250人；大甲鐵砧山風景區則以遊客最常去的雕塑公園為管制範圍，推估人流管制標準約為3500人。