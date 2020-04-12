快訊

酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞 死者父親難接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強防疫 中市大坑步道鐵砧山和大安濱海樂園人流管制

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大申鐵砧山遊客中心前停車場封閉。圖／台中市觀旅局提供
台中大申鐵砧山遊客中心前停車場封閉。圖／台中市觀旅局提供

為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施人流管制新措施，台中市府觀旅局今天針對所轄大坑風景區(9號、9-1號及10號步道)、大安濱海樂園及大甲鐵砧山風景區雕塑公園擬訂景點人流管制標準及方式。各區人流管制標準分別為大坑風景區4500人、大安濱海樂園1萬0250人，鐵砧山風景區3500人，將請工作人員於假日人潮眾多時段，在主要出入口舉牌及廣播進行宣導與控管。

中市觀旅局林筱淇局長表示，大坑9號步道周邊、大安濱海樂園及鐵砧山風景區出入口多，與市區百貨公司或遊樂區設立單一出入口情況不同，風景區大部分為開放空間，所以只能依中央流行疫情指揮中心發布相關規定，在風景區主要出入口進行人流總量管制，綜合景區人潮承載面積及周邊停車場停車數與現場人流判斷，約為每2平方公尺超過1人及停車場停車數達50%時，即啟動相關管制措施。

人潮最多的大坑風景區9號步道，以包含9、9-1、10號步道及地震公園前經補路為人流計算範圍，推估人流管制標準約為4500人；夏日戲水勝地大安濱海樂園以水域遊憩活動管理辦法公告合法遊憩區域，推估人流管制標準約為1萬0250人；大甲鐵砧山風景區則以遊客最常去的雕塑公園為管制範圍，推估人流管制標準約為3500人。

台中市風景區管理所昨天已和警察局共同在大坑地震公園停車場進行聯合防疫宣導，先封閉大坑6號步道起點停車場及鐵砧山遊客中心前停車場50%停車範圍，建設局及交通局今天分別將大坑地震公園停車場及經補庫停車場封閉部分停車格位，並有保全協助管制，另有警察及現場人員協助勸導及取締違規停車，後續一旦風景區內人數超過標準，觀旅局會同步進行現場人流密度觀測，視現場情形啟動人流總量管制，並開始廣播及舉牌勸導勿進入，同時宣導防疫觀念及保持社交距離，共同做好防疫工作。

台中大坑地震公園的停車場。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑地震公園的停車場。圖／台中市觀旅局提供

停車場 鐵砧山 地震

延伸閱讀

防疫優先 陳水扁凱達格蘭募款餐會今年停辦

強化疫苗研製能量 蘇貞昌核定7年40億防疫中心計劃

提高免疫力維護健康 低脂高蛋白海鮮成天然防疫食物

中央補助肥料費 中市加碼補助每公斤運費0.5元

相關新聞

老宅活化退燒？ 學者：市場還沒成形就被榨乾

民國60年前老房不受建築法規範，卻因屋況老舊使用率下降，為避免成為治安死角、影響發展，從中央到縣市都將老屋補助列為鼓勵政...

台中金錢豹丶海派有陪侍均停業 中市府：違法最高罰百萬

台中市經發局長張峯源今天下午表示，中央疫情指揮中心9日緊急宣布，全台酒店、舞廳等一律禁止營業，10日再度解釋凡有男女陪侍...

加強防疫 中市大坑步道鐵砧山和大安濱海樂園人流管制

為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施人流管制新措施，台中市府觀旅局今天針對所轄大坑風景區(9號、9-1號及10號步道)、大...

老屋活化退燒？彰化經營者租約到期紛搬離

「老宅」活化一度相當熱門，但最近卻有退燒跡象，從去年底至今，彰化陸續有經營者租約到期未再續約，部分與屋主不同調、租金壓力...

為何砍了公園的10棵樹？ 中市大里區公所：提供更佳環境

台中市大里區的大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，有民眾提出質疑，表示天氣漸熱，樹可遮蔭，何以要砍？ 區公所公用課長...

中央補助肥料費 中市加碼補助每公斤運費0.5元

新冠肺炎疫情嚴重，農產品銷售通路及市場也受影響，行政院農委員推出預購肥料補助措施，從4月15日起補助農民購買常用的肥料，...

生態防治成效佳 中市施放8萬隻平腹小蜂對抗荔枝椿象

台中大坑步道每天都有很多人登山健行，6至10號登山步道位處大坑地震公園周邊，步道旁有農民種植的荔枝及龍眼樹等果樹，偶有民...

小童口罩尺寸常不合 謝衣鳳建議下放衛生所分配發放

防疫不能放鬆！彰化縣政府與二林鎮公所、農會聯合立委謝衣鳳服務處等舉辦「防疫一把皂，分送健康分送愛」防疫宣導活動，送給民眾...

南投縣自組防疫宣導團 跨局處踩點市場、夜市

新冠肺炎疫情延燒全球，南投縣政府近期跨局處組防疫宣導團，針對縣內觀光夜市、黃昏市場及觀光風景區等人潮密集處宣導，並實施防...

大數據分析 台中最塞的中清路少停2次紅燈快7分鐘

台中市政府交通局在中清路推出「智慧化動態續進號誌計畫」導入先進即時交通預測及大數據分析，分配最適綠燈秒數。交通局長葉昭甫...

代蒸口罩遭指防疫破口 日月潭伊達邵：專人操作

日月潭伊達邵遊客中心推免費代蒸口罩服務，卻遭指民眾自行使用恐成防疫破口，對此，管理站今天表示，代蒸口罩由專人操作，無開放...

台中3處市場拒機車 七成受訪者肯定設徒步區

台中市政府環保局繼去年10月選定華美市集攤販集中區試辦徒步區，今年2月增加「金谷市集攤販集中區」與「第五公有零售市場」試...

熱門新聞

昇恆昌廟口叫賣 連主管都「撩落去」

中央示警嚇跑遊客 花蓮東大門夜市生意慘跌周末等嘸人

防疫買食材回家自己煮！這家餐廳開設食品行爆紅

影／兒童口罩金門大缺貨 家長向蔡總統與唐鳳求救

苗栗縣漁港開放垂釣首發 釣友：不用再被趕來趕去

竹縣聯手旺旺集團抗疫情 發送瓶裝水神抗菌液給縣民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。