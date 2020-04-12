老屋活化退燒？彰化經營者租約到期紛搬離

「老宅」活化一度相當熱門，但最近卻有退燒跡象，從去年底至今，彰化陸續有經營者租約到期未再續約，部分與屋主不同調、租金壓力退出，包括彰化市知名的紅葉大旅社5年來以「紅葉食趣」經營餐飲，鹿港「萊兒費」作為展覽空間6年，都在去年底退租，溪州鄉「成功旅社」改造為農用書店帶動地方文化推廣，團隊也在上月底宣布熄燈。

「懷著感恩的心將老屋還給屋主」成功旅社經營團隊之一的「莿仔埤圳文化協會」總幹事巫苑萍說，6年前接手荒廢30多年的成功旅社，因考量屋況與特性，作為文化推廣基地，透過老建物訴說早年台糖總廠設於溪州鄉曾經蓬勃的旅宿業，另一方面也賦予新意經營起農用書店、賣起在地米，但進出看得人多，消費得少，經營陷瓶頸。

莿仔埤圳文化協會扎根地方引起關注，進一步協助鄰宅改造為「大圳屋」經營民宿，巫苑萍表示，「大圳屋」屋主無償提供空間，還幫忙申請為合法民宿，並同意修繕，協會申請縣府老屋修繕補助，目前為止營運穩定，考量到團隊人力擴增，為了能走得長久，終止成功旅社的經營，「算是階段性完成」，希望能有人能繼續營運。

同樣以推動文化藝術為主的鹿港展覽空間「萊兒費」也在經營6年後打算轉移陣地，業者吳政樺當初返鄉，想就近在外婆家附近找一處空間展開新生活，雖未執著找老屋，「但隨便看都是50年以上的老屋」，他租下長期荒廢的杉行街上老宅，地下室還有日治時期的防空洞，第一年拿積蓄修繕折抵房租，隨後幾年都面臨逐年調漲房租的壓力。

吳政樺說，因收入不穩定也到學校講課兼差，在老宅裡工作，長期面對繁瑣的修繕工作感到疲憊，與屋主想法也未能達到共識決定不再續約，他建議不要以短期合約租老宅經營，與屋主白紙黑字約定較恰當，但老一輩不見得願意，有規劃的詢價、討論，雙方合意才走得長久。

彰化市紅葉大旅社的屋齡與彰化八卦山大佛一樣在1961年落成，屋況良好，縣民謝佳吟進駐經營餐飲帶動人潮，原先希望二樓也能作為民宿，但屋主入住後讓她認為發展有限，經營5年不再續約。