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為何砍了公園的10棵樹？ 大里區公所：提供更佳環境

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區的大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，有民眾提出質疑，表示天氣漸熱，樹可遮蔭，何以要砍？ 區公所公用課長王源龍說將改種更適合的台灣原生樹種。圖／王源龍提供
台中市大里區的大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，有民眾提出質疑，表示天氣漸熱，樹可遮蔭，何以要砍？ 區公所公用課長王源龍說將改種更適合的台灣原生樹種。圖／王源龍提供

台中市大里區的大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，有民眾提出質疑，表示天氣漸熱，樹可遮蔭，何以要砍？ 區公所公用課長王源龍說，其中6棵大花紫薇是因為有煤煙病，另4棵印度橡膠樹則是樹根嚴重裸露，易絆倒，以及颱風來時易傾倒等原因，區公所將改種更適合的台灣原生樹種。

大里區詹姓讀者反映，指大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，曾打電話詢問區公所，區公所說印度橡膠樹早上易散發毒氣，真的有嗎？多年來都不感覺，而且樹是在泥土地上，不是人行步道；人本就走的是人行步道，怎會以容易絆倒而砍樹；要是真因樹根拱出步，也應該是移植而非砍掉。

但是王源龍引述東海大學景觀系老師章錦瑜的文章指出，「印度橡膠樹因氣生根以及地表根繁多，植株整體感顯得髒亂不雅，而遭民眾嫌棄。環保署委託台大植物病理與微生物系的研究，發現印度橡膠樹會排放大量異戊二烯，導致臭氧的平均濃度也會增加，而影響空氣品質」。

而且大新兒童公園的印度橡膠樹旁就是人行步道，要是小朋友跑來跑去，絆倒很容易跌至水泥地上，加上颱風來時這類樹容易傾倒，容易砸傷人，而且因樹葉茂密，陽光透光性不佳等因素，使地面裸露不長草。

另外，大花紫薇是因為罹有煤煙病接近冬天時樹幹都包了一層黑色黏性物質以及像蜘蛛絲的東西，區公所在附近民眾支持下予以砍除。

王源龍說，樹木密度、高度太高，陽光無法照射到地面，蚊蠅滋生、草皮生長不易，又會造成土地裸露，塵土飛揚的情形，讓市民覺得很不舒服。所以區公所希望能逐步改善這種情形，今年先將一些過密、歪斜、有病蟲害的樹等，先作處理，並改善草皮，補植「殼斗棵」原生樹種，可以減少病蟲害和落葉，且透過林務局供苗，成本亦降低。

除了包括環保公園、爽文公園、大里公園和德芳兒童公園，最近也都在逐步改善中。另也因場地難尋以及不好的樹種大要都不想要，因此並不以移植方式處理。

台中市大里區公所公用課長王源龍說，印度橡膠樹旁就是人行步道，小朋友跑來跑去，絆倒很容易跌至水泥地上，加上颱風來時這類樹容易傾倒，容易砸傷人，而且因樹葉茂密，陽光透光性不佳等因素，使地面裸露不長草。圖／王源龍提供
台中市大里區公所公用課長王源龍說，印度橡膠樹旁就是人行步道，小朋友跑來跑去，絆倒很容易跌至水泥地上，加上颱風來時這類樹容易傾倒，容易砸傷人，而且因樹葉茂密，陽光透光性不佳等因素，使地面裸露不長草。圖／王源龍提供
台中市大里區的大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，有民眾提出質疑，表示天氣漸熱，樹可遮蔭，何以要砍？ 區公所公用課長王源龍說將改種更適合的台灣原生樹種。圖／王源龍提供
台中市大里區的大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，有民眾提出質疑，表示天氣漸熱，樹可遮蔭，何以要砍？ 區公所公用課長王源龍說將改種更適合的台灣原生樹種。圖／王源龍提供
台中市大里區公所公用課長王源龍說，印度橡膠樹旁就是人行步道，小朋友跑來跑去，絆倒很容易跌至水泥地上，加上颱風來時這類樹容易傾倒，容易砸傷人，而且因樹葉茂密，陽光透光性不佳等因素，使地面裸露不長草。圖／王源龍提供
台中市大里區公所公用課長王源龍說，印度橡膠樹旁就是人行步道，小朋友跑來跑去，絆倒很容易跌至水泥地上，加上颱風來時這類樹容易傾倒，容易砸傷人，而且因樹葉茂密，陽光透光性不佳等因素，使地面裸露不長草。圖／王源龍提供

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