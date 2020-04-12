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生態防治成效佳 中市施放8萬隻平腹小蜂對抗荔枝椿象

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
生態防治成效佳，台中市觀旅局在大坑步道施放8萬隻平腹小蜂對抗荔枝椿象。圖／台中市觀旅局提供
生態防治成效佳，台中市觀旅局在大坑步道施放8萬隻平腹小蜂對抗荔枝椿象。圖／台中市觀旅局提供

台中大坑步道每天都有很多人登山健行，6至10號登山步道位處大坑地震公園周邊，步道旁有農民種植的荔枝及龍眼樹等果樹，偶有民眾因不小心觸摸果樹而被荔枝椿象噴灑毒液灼傷，中市風景區管理所除每天派員巡查步道及於步道附近設立告示牌外，今年提早已從3月25日，陸續在大坑9、9-1及10號施放4萬隻平腹小蜂生物防治卵卡，4月8日在6、7及8號步道陸續施放4萬隻卵卡，共計施放8萬顆平腹小蜂卵粒，依歷年經驗採生物防治，施放平腹小蜂之成效良好，民眾可更安心造訪大坑登山步道。

觀旅局長林筱淇表示，中市風景區管理所轄管之大坑登山步道，其中6、7、8、9、9-1及10號等6條步道，因山區種植荔枝及龍眼，為荔枝椿象經常出沒區域，針對這些步道，考量登山民眾很多，且生態豐富，不適合噴灑化學藥物，故採生物防治方式進行防疫，原理是利用荔枝椿象天敵-平腹小蜂進行防治，雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲，再從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又於荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，進而達到生物防治效果。

去年風管所首度以改裝吸塵器吸除步道扶手的荔枝椿象，成效極佳，零污染的清除方式也受遊客稱讚，同時獲其他機關前來取經詢問，今年吸塵器已備妥，會再視大坑步道荔枝椿象出現情形適度出動，生物及物理防治雙管齊下。

觀旅局提醒，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要破壞掛在步道果樹旁的卵卡，若誤觸荔枝椿象或被毒液噴到，務必立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助，另因正值新冠病毒流行期，大坑登山步道為戶外開放空間，民眾可到大坑步道爬山強化自身健康免疫力。為配合防疫，民眾登山應保持1公尺以上社交距離、勤洗手、減少觸碰眼口鼻，安心享受大坑自然。

台中市觀旅局在大坑步道，設置小心荔枝椿象告示牌。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局在大坑步道，設置小心荔枝椿象告示牌。圖／台中市觀旅局提供

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