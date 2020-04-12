中央補助肥料費 中市加碼補助每公斤運費0.5元

新冠肺炎疫情嚴重，農產品銷售通路及市場也受影響，行政院農委員推出預購肥料補助措施，從4月15日起補助農民購買常用的肥料，每包40公斤補助20元。台中市政府除了配合中央政策，更「加碼」補助每公斤運費0.5元，台中市農民若購買肥料，每包40公斤最高實質補助金額可達40元，希望藉此減輕生產成本負擔，和農民一起度過難關。

台中市農業局表示，市府補助的肥料包含國內生產或進口直接供農民從事農作生產所使用的化學肥料，例如單質肥料如氯化鉀、硫酸銨、尿素等，以及複合肥料系列、即溶肥料系列。台中市農民只要持身分證明文件至各區農會肥料銷售門市購買化學肥料，運費補助金額將直接從售價中扣除。