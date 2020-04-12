小童口罩尺寸常不合 謝衣鳳建議下放衛生所分配發放

防疫不能放鬆！彰化縣政府與二林鎮公所、農會聯合立委謝衣鳳服務處等舉辦「防疫一把皂，分送健康分送愛」防疫宣導活動，送給民眾次氯酸水、手工肥皂等，彰化縣長王惠美也提醒大家，公共場所大家一定要保持社交距離、戴口罩、勤洗手，否則已有案例和人喝一杯咖啡都可能「中鏢」，千萬不能掉以輕心。

「防疫一把皂，分送健康分送愛」防疫活動今天在綠豐生化公司、御品園蛋品行、謝衣鳳立委服務處等贊助下，發送給民眾，包含次氯酸水1000cc、手工皂、水煮放牧雞蛋、濕紙巾1包等，不少民眾一早就去排隊領取。

王惠美說，今天除了送消毒的次氯酸水、婆婆媽媽手工做的肥皂，鼓勵大家要勤於做環境消毒並洗手，送水煮蛋、菇類等，也是提醒大家要吃得營養，以提升免疫力。

王惠美更提醒大家，防疫不能放鬆，先前已有案例和人喝杯咖啡、沒戴口罩和人說話20分鐘都中標確診，所以民眾最近一定要保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離。

立委謝衣鳳說，最近她在衛環委員會有質詢勞動部部長有關提供全台灣地方政府以及鄉鎮公所1萬5千人安心及時上工的人力，未來她會持續監督是否有提供彰化縣足夠的人力需求，可以補足防疫期間對居家檢疫民眾送餐、關懷等人力。

謝衣鳳也提及，最近還是很多人反映兒童口罩尺寸常不合，她也建議中央小童口罩可以透過地方衛生所統籌調配發放，不僅可以符合小童口罩不同需求，也不會增加郵政人力問題，及藥局負擔。