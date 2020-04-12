南投縣自組防疫宣導團 跨局處踩點市場、夜市

新冠肺炎疫情延燒全球，南投縣政府近期跨局處組防疫宣導團，針對縣內觀光夜市、黃昏市場及觀光風景區等人潮密集處宣導，並實施防疫措施，預計將進行兩階段9場域共18場次聯合踩點宣導，昨晚完成首波踩點行動，避免傳染風險。

縣府指出，清明連假後即提高防疫規格，並由衛生局及其局內各衛生所，且跨局處邀集建設處、觀光處、日月潭風景管理處，以及縣警局和其分局、派出所組成聯合防疫宣導團，前往觀光風景區、夜市及黃昏市場等人潮易聚集場域。

南投衛生局表示，防疫宣導團人員以走動搭配舉宣導標語牌和大聲公等方式，目前已至南投、草屯、竹山、埔里4大觀光夜市，南投、竹山2處黃昏市場，以及日月潭、清境、溪頭3大觀光風景區，進行2波9場域18場次聯合宣導行動。

而南投縣防疫宣導團昨晚至草鞋墩人文觀光夜市後完成首波宣導作業，除走動舉牌提醒民眾、遊客留意室外1公尺、室內至少1.5公尺的安全社交距離，也在更廣播室進行全區廣播及入口處定點廣播，並在夜市入口處進行量體溫及噴灑酒精。