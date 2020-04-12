昔日台中監獄 今日歷史建築繁花似錦

台中市歷史建築是日據時期台中監獄的職員或眷屬居住的宿舍群，台中市政府從2019年10月展開修復工程，預計2022年底完工，經費2.23億元。

日據時期全台有台北丶台中與台南三大監獄，1924年起均改稱「刑務所」台中刑務所是保存最完整的建築群體，包含典獄長官舍、浴場、演武場及判任官(基層公務員)宿舍等，完整保存不同階層及型態的宿舍群，建築年代橫跨日據中期與末期及戰後初期宿舍建築形式發展，內涵豐富多元。

市政府於2014年將刑務所官舍群公告登錄為歷史建築，預計投入2億2392萬元經費修復。

台中刑務所官舍群同時具有三個時期建築風格的建築群，修復工程針對9棟木造官舍丶2棟無文資身分建物及全區公共範圍。其中3棟官舍興建於日據大正時期（1912到1926）3棟官舍興建於日據昭和時期（1926到1945）另外3棟官舍是戰後1960年代落成。

張大春表示「台中刑務所官舍群」結合鄰近的台中刑務所典獄長官舍、台中刑務所浴場和台中刑務所演武場，市府將打造「刑務所官舍群文化園區」修復須兼顧建築物的修復和老樹的保護，讓民眾能在建築物、巷弄和老樹之間悠閒漫步。

其中，1棟昭和時期的木造官舍，前院有一棵樹齡近80年、樹體粗大的九重葛，枝葉滿布官舍的屋頂，每年春天花季時大片桃紅色花海非常壯觀美麗，但長年下來，九重葛的攀附對於木造官舍建築的結構和安全造成影響，成為修復工程的一大難題。