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大數據分析 台中最塞的中清路少停2次紅燈快7分鐘

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府交通局在中清路推出「智慧化動態續進號誌計畫」圖/交通提供
台中市政府交通局在中清路推出「智慧化動態續進號誌計畫」圖/交通提供

台中市政府交通局在中清路推出「智慧化動態續進號誌計畫」導入先進即時交通預測及大數據分析，分配最適綠燈秒數。交通局長葉昭甫表示，用路人可少停1至2次紅燈，市區經中清路上大雅交流道約減少7分鐘車程，對中清路整體交通有顯著改善。

中清路連結市區與國道，是民眾工作通勤、旅遊仰賴的重要道路，且文心路、敦化路及進化北路等幹道進入中清路的車流量大，導致匯流路口在尖峰時段時大量壅塞，以往上下班走中清路可説是用路人的噩夢。

葉昭甫說，運用大數據建構資訊系統是智慧交通趨勢，市府推動「台中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」經費1500萬，自去年底在中清路（經貿五路至進化北路）設置智慧化動態號誌系統，依據各方向車流量即時計算，分配適當綠燈秒數，減少停等紅燈次數與旅行時間。

葉昭甫説，用路人車程縮短，預估每年可節省5萬公升汽油，相當於汽車環台582次；碳排放每年可減少13萬公斤，相當於台中火力發電廠一組燃煤機組停止運作40分鐘，或13公頃造林吸碳量。

智慧化動態號誌系統上線後，採號誌同亮或續進，將綠燈時間作最適分配，用路人可快速通過路口，增加主幹道通行效率，也可降低支道車流對主幹道的影響。

交通局在尖峰時段，以資訊可變標誌（CMS）、台中交通網APP及即時交通資訊網等管道，導引民眾改走替代道路，多管齊下減少中清路負荷。未來將推進到五權西路、台灣大道等主要道路跟進建置智慧化動態號誌系統，提升大台中交通網路服務水準。

台中市中清路從經貿五路到進化路易壅塞路段，推出「智慧化動態續進號誌計畫」圖/台中市交通局提供
台中市中清路從經貿五路到進化路易壅塞路段，推出「智慧化動態續進號誌計畫」圖/台中市交通局提供

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