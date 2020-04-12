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代蒸口罩遭指防疫破口 日月潭伊達邵：專人操作

中央社 / 南投縣12日電
圖為日月潭環湖步道。 圖／日管處提供
圖為日月潭環湖步道。 圖／日管處提供

日月潭伊達邵遊客中心推免費代蒸口罩服務，卻遭指民眾自行使用恐成防疫破口，對此，管理站今天表示，代蒸口罩由專人操作，無開放民眾自行使用，且服務前後消毒雙手與鍋具。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，口罩需求量很大，政府向民眾示範如何蒸口罩應急。位於日月潭國家風景區的伊達邵遊客中心與委外廠商合作推出「免費代蒸口罩服務」，但有媒體報導指出「多人共用電鍋有交叉感染風險」。

對此，日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站主任陳逸全今天說，代蒸口罩服務由委外廠商專人操作，無開放民眾自行使用，且操作前後都消毒雙手與鍋具確保安全，這項服務是「應急」貼心措施，媒體指稱因開放遊客操作而稱為防疫破口，須澄清以免民眾誤解。

陳逸全表示，伊達邵遊客中心有委外廠商經營販賣農特產與文創商品，廠商為給遊客更多服務，發想概念與伊達邵管理站合作推出代蒸口罩便民服務，由於並非日管處的全面措施，因此，這項服務只在伊達邵推出。

陳逸全說，服務10日推出前並未請教衛生局或醫師意見，10日、11日約代蒸6組口罩，未採實名制登記利用服務的遊客姓名，今天將向醫師請教這項服務的優缺點，以決定是否繼續或終止這項便民服務，若繼續實施，也考慮採實名制登記。

陳逸全表示，伊達邵遊客中心防疫期間考量整體遊客安全，要求單一動線及進場需戴口罩、量體溫外，也持續維持原有旅遊資訊與在地特色文創商品服務，更與南投郵局合作推出智慧i郵箱服務，民眾到日月潭伊達邵旅遊時，可善用遊客中心。

另外，日月潭知名景點九蛙疊像已「浮出水面」多時，吸引許多民眾來拍照，陳逸全說，九蛙疊像景點實施戶外安全距離，請遊客遵循單一方向進出管制，並參考地面標示，與前方遊客保持1公尺距離。

口罩 日月潭

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