計程車生計受疫情影響 中市成立關懷據點輔導防疫撇步
今年2月彰化白牌計程車司機確診感染新冠肺炎後，引發人們搭乘計程車疑慮，生意大受影響。
台中市政府交通局去年10月起在交通局辦公廳舍成立計程車駕駛關懷服務據點，透過專家一對一輔導，協助計程車駕駛排解疑難雜症，獲司機好評。
因應疫情發展，關懷據點即日起每月第1個周一、每月第3個周三、每月第3個周五，分別提供法律、金融理債及健康免費諮詢，同時宣導計程車防疫秘訣，讓民眾安心搭乘。
交通局長葉昭甫表示，市府遴聘各相關領域傑出專家，針對計程車駕駛人常面對的行車事故訴訟、債務糾紛、履約糾紛等困擾，提供法律諮詢扶助、金融理債諮詢、健康諮詢等服務，協助駕駛朋友解決生活問題，度過受疫情影響的營運低潮期。
葉局長指出，「計程車駕駛關懷服務據點」每月提供三場免費諮詢，包括第1個周一下午2時至4時提供法律諮詢扶助；第3個周三上午9時至11時提供金融理債諮詢；第3個周五上午10時至12時提供健康諮詢；為兼顧個人隱私，採一對一方式進行，歡迎計程車駕駛電洽交通局運輸管理科(電話：04-22289111分機60314)預約。
交通局今年2月17日起，分階段提供免費次氯酸水消毒液，讓計程車駕駛自主消毒、清潔，並製作專屬已消毒貼紙供駕駛索取張貼，營造安心的大眾運輸環境，至今已近3000車次受惠，將透過關懷據點，瞭解駕駛營運近況，持續宣導落實防疫措施。
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