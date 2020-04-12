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拒感染！台中推機車檢驗缐上學習 417站1100人員受惠

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市因應疫情，推出機車檢驗缐上學習課程。圖/台中市環保局提供
台中市因應疫情，推出機車檢驗缐上學習課程。圖/台中市環保局提供

新冠肺炎疫情持續，台中市政府環境保護局推出「機車排氣檢驗人員elearning」系統，線上遠距教育訓練機車排氣檢驗站人員，環保局長吳志超表示，系統今年5月上線，預計造福全市1千多位檢驗人員免於舟車勞頓，還可節能減碳、降低群聚感染風險。

環保局表示，台中市共417站機車排氣檢驗站，及1133名檢驗人員，依規檢驗人員每年須完成4小時的教育訓練。

台中每年有3場大型教育訓練課程，每場約300至400人參與，人數眾多，且為配合檢驗站休息日，訓練課程只能辦在假日，若檢驗人員無法在當年度參加中市的教育訓練，就只能參加其他縣市教育訓練。

線上教育系統成立後，檢驗人員可依個人時間彈性上課，突破地理丶時間限制。

環保局指出，該系統設有防弊機制，檢驗人員觀看線上學習影片時，系統會隨機出現指示，學員需依指示操作完畢後才可繼續觀看，課程結束後也有線上測驗，確保每位檢驗人員均有確實學習。

此外，系統還具有提醒功能，若當年度未完成4小時教育訓練，系統將發送電子郵件及簡訊提醒。

新冠肺炎 疫情

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