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患者父送醫護護目鏡 網讚：台灣最美就是人情味

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
童綜合醫院急診部主任魏智偉昨晚在臉書分享上班的小故事。圖／取自魏智偉臉書
童綜合醫院急診部主任魏智偉昨晚在臉書分享上班的小故事。圖／取自魏智偉臉書

童綜合醫院急診部主任魏智偉昨晚在臉書PO文表示，一名2歲多的女童因頭部撕裂傷，必須進行縫合，縫合過程中女童爸爸說自己是開眼鏡行，訂了一批護目鏡要送給你們前線的醫護人員，讓護理師直呼「怎麼這麼好」，魏智偉事後在臉書分享對話並寫下：「對話很離題，但是很感動！」

魏智偉昨晚在臉書發文，表示一個2歲多的妹妹因撞到頭造成一道撕裂傷，他為女童上了局部麻醉並進行縫合，等縫合快結束時，女童爸爸說「我有訂一批護目鏡會到，要給你們前線醫護人員」，一旁的護理師直呼「怎麼這麼好！」女童爸爸說「我是開眼鏡行的，一定要給你們提供防護啊！」魏智偉在臉書感動的說：「對話很離題，但是很感動！」

網友說，聽了很溫馨，因為你們在前線更需要被保護好，太謝謝捐贈者。也有人說，「台灣最美的就是人情味。」

醫護人員 護理師

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