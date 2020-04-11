快訊

冬衣不能收！冷氣團來了 一張圖看下周最冷時間點

超恐怖航班！全機80人疑似感染新冠肺炎

老闆捐阿中口罩麵包 醫護人員：吃了能量滿滿

中央社 / 台中11日電

武漢肺炎疫情延燒，台中有麵包店老闆有感疫情嚴峻，發想製作可愛造型的「阿中口罩麵包」，並捐贈1000個給台中醫院的醫護人員，醫護們開心直呼，吃了阿中口罩麵包，精力充足可繼續抗疫。

一個個戴上口罩的紅豆麵包裝在透明盒子中，依序擺放在桌子上，1000個「阿中口罩麵包」今天送給衛福部台中醫院醫護人員，面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒期間，感謝第一線醫護人員的辛苦付出。

今天記者會上，帶著口罩的衛福部長陳時中的人形立牌也前來助陣，見證捐贈過程，相當有趣。

台中醫院副院長林紹雯表示，這陣子全國的醫護及防疫人員真的都很辛苦，但大家都堅守崗位守護國人的健康，也感謝社會各界給予的支持和鼓勵。

收到麵包的醫護們開心的說，吃了「阿中口罩麵包」，讓他們充滿能量，更有精力可以抗疫。

製作「阿中口罩麵包」的泡芙之家老闆白國文表示，「阿中口罩麵包」以低糖、老麵及慢火細熬的紅豆餡，做成可愛的人臉麵包後，又在麵包外戴上以吐司做成的口罩。

為了一起防疫，白國文表示，店內每賣出一個紅豆麵包，就會捐出新台幣5元給衛福部當作防疫經費，因手工製作，每天限量600個麵包，日前有北部、南部的民眾購買，還有民眾專程為了捐款而來，一起為醫護加油。

立委黃國書、台中市議員黃守達今天到場共襄盛舉，黃國書表示，這次疫情雖然艱困，但台灣防疫的成果讓全世界刮目相看，感謝全體辛苦的醫護及防疫人員，成功守住不讓醫療體系崩潰，也請民眾一起配合防疫，一定可以抗疫成功。

口罩 疫情 醫護人員

延伸閱讀

芬蘭因中國壓力拒收我口罩？外交部：與事實不符

防疫送暖！富邦慈善基金會贈金挺醫護人員

口罩實名制販賣機登場 微星AIoT技術展實力

影／台中捐1000阿中麵包 醫護：防疫路上更堅定勇敢

相關新聞

疫情衝擊暑期打工機會 南投縣府提供63個工讀職缺

新冠肺炎疫情衝擊產業，觀光、飯店業停業、無薪假人數激增，也讓大學生暑期工讀機會大幅減少，南投縣今天表示，為了幫助縣內大專...

影／台中捐1000阿中麵包 醫護：防疫路上更堅定勇敢

新冠肺炎疫情增溫，全國防疫第一線醫護人員相當辛苦，台中市泡芙之家老闆白國文今天透過立委黃國書牽線下，捐1000個「阿中紅...

彰化縣文資會議通過 再添六處歷史建築

彰化縣再添6處歷史建築，座落地點包括員林市、鹿港鎮、北斗鎮、埔鹽鄉和埔心鄉，員林市包辦兩處，分別是明治糖場員林站、員林郡...

鹿港書畫家創作聯展開幕 展出65幅詩詞書畫

有4個藝文團體參與的「翰墨鹿港─鹿港書畫家創作聯展」，今天在彰化縣歷史建築「福興穀倉」開幕，從即日起到5月10日在福興穀...

影／擔心外籍移工成防疫破口 徐國勇視察南投收容所

內政部長徐國勇今天上午到移民署南投收容所視察，徐國勇說，新冠肺炎疫情延燒，收容所也是密集封閉的場所，對於收容的外籍移工健...

台中樂成宮捐500萬助防疫 拜拜有「定位貼紙」社交距離

台中市樂成宮今年｢旱溪媽祖遶境十八庄｣活動延期舉辦，廟方相挺在地，將原訂支應遶境的500萬元經費，捐給台中市政府作為防疫...

避免群聚感染 台中福壽山非假日露營營位８折

疫情重挫觀光業，飯店業慘兮兮，許多民眾改走向戶外，以露營方式旅遊，台中市和平區福壽山農場是全台灣海拔最高的露營場地，福壽...

台中社會局自動展延身障證明至10月底 7千人受惠

因應新冠肺炎疫情，台中市社會局宣布今年4月1日到8月31日身心障礙證明效期屆滿約7千人，有效期限將延長到今年10月31日...

媽祖壽誕將到來 彰化縣兩大媽祖活動擲嘸筊

彰化縣溪湖鎮福安宮今舉辦遶境驅瘟息災，所到之處，信眾燃放鞭炮迎接。彰化縣年度重點活動媽祖聯合遶境及王功漁火節，是否辦理迄...

台中水湳經貿園區自駕巴士試運行 7月開放民眾試乘

台中市推動智慧運輸，在水湳經貿園區打造「自駕車示範場域」，先前讓民眾在全封閉場域實車試乘獲好評，交通局持續透過虛擬情境，...

打工族因疫情失業 彰化縣釋出500個公部門打工名額

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，為協助因此收入減少的打工族、自營工作者等勞工，彰化縣政府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，預...

台中賞螢景點大公開！螢火蟲漫天飛舞超浪漫

4月進入賞螢季，台中市東勢區是中部知名賞螢景點，每年湧入眾多遊客前往賞螢。中市府觀旅局表示，今年業者賞螢活動照常舉辦，市...

熱門新聞

影／基隆出現橋上攔車怪客 跳上大型車開車門駕駛驚

陳澄波之子陳重光今天離世 享耆壽95歲

隱身鄉間的韓式料理 台南六甲愛媽廚房「吃過就愛上」

基隆廟口夜市人流管制？基市府：依照中央指示配合辦理

影／呂若瑟神父台語義大利語致謝 善款擴大幫歐洲國家

阿里山遊樂區管制入園人數 旅宿業：這裡不是墾丁大街

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。