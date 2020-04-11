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最多900人！一生必遊一次高美濕地木棧道人流管制
台中高美濕地被譽為一生至少必遊一次的美景，每到假日遊客如織。因應中央流行疫情指揮中心昨日宣布，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。高美濕地即日起配合中央進行木棧道人流管制，上限最多900人，現場除有人員巡守，周邊也有警方協助宣導。
台中市府農業局表示，雖然高美濕地木棧道區是室外場域，但市府嚴陣以待，提高標準以室內安全距離1.5公尺計算，訂定容留上限900人，木棧道末端永續利用區也納入容留上限計算；木棧道入口將設置人員計數及管理，若入內人數已超過900人，將不再開放民眾進入，待有人出來，才可以再開放民眾進入。
農業局呼籲，為了自身及他人健康安全，到觀光景點應戴上口罩、與他人保持適當社交距離，並遵守現場巡守員提醒，體驗生態之美兼顧防疫。
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