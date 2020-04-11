疫情衝擊暑期打工機會 南投縣府提供63個工讀職缺

新冠肺炎疫情衝擊產業，觀光、飯店業停業、無薪假人數激增，也讓大學生暑期工讀機會大幅減少，南投縣今天表示，為了幫助縣內大專學生，縣府今年提供63個暑期工讀機會，自7月13日至8月30日為期50天，月薪2萬3800元，期滿薪資達3萬8873元，堪稱是暑假期間待遇優厚的工讀機會，報名從4月13日起24日，想暑期工讀的學生可把握機會。

南投縣李姓大學生說，去年暑假她到飯店打工，減輕父母學費負擔，今年因為疫情影響，上月底就打電話到工讀飯店詢問是否有工作機會，但業者表示，最近住宿率大幅下降，連正職員工都要請假減輕營運成本，暑假無法再提供工讀機會，讓她擔心想要打工賺學費機會更少。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，考慮學生暑期工讀不容易，縣府已規劃大專青年學生公部門工讀計畫，提供南投縣大專青年工讀機會，讓他們體驗職場、瞭解社會專業分工，為他們將來及早規劃職涯。報名資格是設籍南投縣滿一年以上，就讀國內大專院校具有正式學籍於修業年限內之在學學生。

但為公平起見，104年度至108年度曾錄取進用工讀生，將於109年度不重複錄用，以親自送件或通訊報名，以郵戳為憑，逾期不受理。因新冠肺炎疫情，這次工讀甄選不由工讀生親自抽籤，將改採網路直播由縣府人員代抽，全程由縣府政風處人員監督，並錄影存證以示公平，抽籤時間訂於109年5月23日（星期六）上午9時開始。