稻熱病各地疫情嚴重 台南區農改場呼籲農友加強防治

台灣水稻近來出現葉稻熱病疫情，各地「普遍發生」相當嚴重，台南區農業改良場呼籲農友加強防治，以免血本無歸，切勿施用過多氮肥，避免病況加劇。

台南農改場研究員林國詞指出，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，隨著病勢進展擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎，如感染稻穗則造成榖粒不充實。

稻熱病溼度高時容易發病，溫度高低變化劇烈時，水稻的抵抗力降低使病害更加嚴重，一期作較易發生，清明節前後為葉稻熱病發病期，尤其高量氮肥、密植而通風不良的稻田更易發生，呼籲農友注意，一旦發現病況，應立即施藥，避免病害擴散蔓延。

研究員吳雅芳表示，穗稻熱病發生於水稻抽穗時，穗頸部罹患稻熱病初期患部呈淡褐色或暗褐色，以致組織壞死養分不能送達，影響整穗發育，並自罹病部位彎曲，而形成俗稱的「吊穗」或「吊狗」現象；穀粒受感染時，病斑則呈暗灰色或白色，發病嚴重時穀粒無法充實或不稔，俗稱「空包彈」，造成產量損失。

研究員鄭安秀指出，抽穗前三至五天完成施藥，可有效減少病害發生與蔓延，確保防治效果。施肥應避免過量氮肥，以免植株細胞柔弱，使病原菌容易侵入，降低對病害抗性。

防治葉稻熱病或預防穗稻熱病防治藥劑，可參考植物保護手冊或台南農改場網站(https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382)查詢，防治問題可與台南農改場研究人員林國詞、吳雅芳、鄭安秀聯絡，電 話06-5912901轉305、310、103。