影／台中捐1000阿中麵包 醫護：防疫路上更堅定勇敢

新冠肺炎疫情增溫，全國防疫第一線醫護人員相當辛苦，台中市泡芙之家老闆白國文今天透過立委黃國書牽線下，捐1000個「阿中紅豆胖」麵包給衛福部台中醫院醫護人員，盼拋磚引玉，有更多正能量一起來抗疫。台中另一家餅店老師傅太陽餅老闆魏明中因家人是醫護人員，陸續捐給中國醫藥大學附設醫院、台中榮總醫護人員各1000個太陽餅，為醫護加油。

代表接受的台中醫院副院長林紹雯說，疫情至今二個多月，醫護人員堅守第一線，看到這些口罩麵包，讓我們想到醫護人員長期戴N95口罩的壓痕與戴醫用口罩的過敏，這些努力與辛苦，我們都覺得很欣慰，謝謝社會大眾給我們的支持，讓醫護人員在防疫這條路上更堅定更勇敢。

白國文說，有感於防疫期間民眾心情都很悶，看到新聞防疫第一線醫護人員很辛苦，罩口罩這件事很重要，發想一系列造型可愛的口罩系列麵包向醫護人員致敬，其中「阿中紅豆胖」是因造型很像衛福部長陳時中而得名，又稱為阿中麵包、口罩麵包。

白國文指出，他已經送出800個「阿中紅豆胖」給東南區公所以及里長里幹事等第一線負責居家檢疫人員，這次感謝立委黃國書居中聯繫，表達對醫護加油打氣。另外，店內每賣出一個紅豆麵包，就捐出5元給衛福部作防疫經費，其中「阿中紅豆胖」製作成本、失敗率高，每天限量600個，很多北部與南部民眾一次訂200個、300個，還有民眾專程來捐5元、10元，一起為醫護加油。