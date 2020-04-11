台中大甲鎮瀾宮人流管制 廟內不可超過100人

香火鼎盛的台中大甲鎮瀾宮，信徒絡繹不絕。中央流行疫情指揮中心昨日宣佈，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。鎮瀾宮今早要求出入參拜的信徒戴口罩、量額溫，且實施人流管制，廟內人數不超過100人，以維護信徒參拜安全。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，廟方配合政府政策，人流管制控制在100人以內，人與人之間要保持距離。廟方也封閉其他出入口，只留正殿處二側門進出，由龍門進入，參拜完從虎門出廟；且要到鎮瀾宮參拜的人，都會要求戴口罩，並測量額溫及乾洗手消毒，呼籲民眾配合。