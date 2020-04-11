台中大甲鎮瀾宮人流管制 廟內不可超過100人
香火鼎盛的台中大甲鎮瀾宮，信徒絡繹不絕。中央流行疫情指揮中心昨日宣佈，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。鎮瀾宮今早要求出入參拜的信徒戴口罩、量額溫，且實施人流管制，廟內人數不超過100人，以維護信徒參拜安全。
大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，廟方配合政府政策，人流管制控制在100人以內，人與人之間要保持距離。廟方也封閉其他出入口，只留正殿處二側門進出，由龍門進入，參拜完從虎門出廟；且要到鎮瀾宮參拜的人，都會要求戴口罩，並測量額溫及乾洗手消毒，呼籲民眾配合。
今天上午到鎮瀾宮參拜的民眾多數都戴口罩，也配合量體溫及乾洗手消毒。雖偶有零星幾位信徒沒戴口罩，但經勸導後也都配合。林姓信徒說，「疫情嚴峻，人流管制可避免參拜擁擠，也可以降低感染風險，讓參拜更安全。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言