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台中大甲鎮瀾宮人流管制 廟內不可超過100人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
進大甲鎮瀾宮參拜的信徒，都會要求戴口罩，並測量額溫及乾洗手消毒。記者余采瀅／攝影
進大甲鎮瀾宮參拜的信徒，都會要求戴口罩，並測量額溫及乾洗手消毒。記者余采瀅／攝影

香火鼎盛的台中大甲鎮瀾宮，信徒絡繹不絕。中央流行疫情指揮中心昨日宣佈，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。鎮瀾宮今早要求出入參拜的信徒戴口罩、量額溫，且實施人流管制，廟內人數不超過100人，以維護信徒參拜安全。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，廟方配合政府政策，人流管制控制在100人以內，人與人之間要保持距離。廟方也封閉其他出入口，只留正殿處二側門進出，由龍門進入，參拜完從虎門出廟；且要到鎮瀾宮參拜的人，都會要求戴口罩，並測量額溫及乾洗手消毒，呼籲民眾配合。

今天上午到鎮瀾宮參拜的民眾多數都戴口罩，也配合量體溫及乾洗手消毒。雖偶有零星幾位信徒沒戴口罩，但經勸導後也都配合。林姓信徒說，「疫情嚴峻，人流管制可避免參拜擁擠，也可以降低感染風險，讓參拜更安全。」

台中大甲鎮瀾宮今早要求出入參拜的信徒戴口罩、量額溫，且實施人流管制，廟內人數不超過100人，以維護信徒參拜安全。記者余采瀅／攝影
台中大甲鎮瀾宮今早要求出入參拜的信徒戴口罩、量額溫，且實施人流管制，廟內人數不超過100人，以維護信徒參拜安全。記者余采瀅／攝影

鎮瀾宮 口罩 疫情

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