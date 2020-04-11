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彰化縣文資會議通過 再添六處歷史建築
彰化縣再添6處歷史建築，座落地點包括員林市、鹿港鎮、北斗鎮、埔鹽鄉和埔心鄉，員林市包辦兩處，分別是明治糖場員林站、員林郡高等官舍，鹿港鎮等4鄉鎮是鹿港北方福德祠、埔鹽大有陳順昌號、埔鹽大有陳順昌號。
文化局表示，曾以一首「素蘭要出嫁」紅透全台大街小巷的已故寶島歌王黃三元，故居位在埔心黃家洋宅，彰化縣長王惠美在主管周報指示文化局成立專案，目前已依文資行政程序辦理，將排定日期審查。
彰化縣文資審議委員會召開今年度第一次「彰化縣古蹟、歷史建築、聚落建築群、紀念建築、史蹟、文化景觀文化資產審議會」，審議審議15案，通過6案。員林市「明治糖場南員林站」是日治時期明治糖場南員林站所在地點，與縱貫鐵路之軌道相連，車站本體、值班人員宿舍與三鐵共構軌道、轉轍器，原構法及原材料仍在。「員林郡高等官舍」是日治時期總督府第四種高等官舍，建築形制及內外部空間仍保留原貌，建築物為日式宿舍獨門獨院，屬高臺式做法。
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