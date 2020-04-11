彰化縣文資會議通過 再添六處歷史建築

彰化縣再添6處歷史建築，座落地點包括員林市、鹿港鎮、北斗鎮、埔鹽鄉和埔心鄉，員林市包辦兩處，分別是明治糖場員林站、員林郡高等官舍，鹿港鎮等4鄉鎮是鹿港北方福德祠、埔鹽大有陳順昌號、埔鹽大有陳順昌號。

文化局表示，曾以一首「素蘭要出嫁」紅透全台大街小巷的已故寶島歌王黃三元，故居位在埔心黃家洋宅，彰化縣長王惠美在主管周報指示文化局成立專案，目前已依文資行政程序辦理，將排定日期審查。