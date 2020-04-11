鹿港書畫家創作聯展開幕 展出65幅詩詞書畫

有4個藝文團體參與的「翰墨鹿港─鹿港書畫家創作聯展」，今天在彰化縣歷史建築「福興穀倉」開幕，從即日起到5月10日在福興穀倉C棟展出，共展出60幅詩詞書畫，縣長王惠美籲請民眾前往欣賞名家創作。

「翰墨鹿港─鹿港書畫家創作聯展」開幕式，包括彰化縣長王惠美與文開詩社社長陳岸、鹿江詩書畫學會理事長謝金德、半缸書會會長吳肇昌、彰化縣甲骨文學會理事長陳美子以及展出者等人與會。王惠美說，「生活就是藝術，藝術就是生活」，這次展出的作品非常精彩，歡迎所有鄉親來鹿港走走，到福興穀倉欣賞精彩的詩詞書畫展。

王惠美說，這次展覽的4個團體，在詩書畫上都有他們專精的部分，可以說涵蓋了鹿港地區詩書畫的人才，也謝謝所有老師在基層上，不論是教學及文化等各方面的努力提升，讓大家都能夠洋溢在其中，縣府也會持續將詩書詞畫等生活文化藝術繼續推廣下去。