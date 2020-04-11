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影／擔心外籍移工成防疫破口 徐國勇視察南投收容所
內政部長徐國勇今天上午到移民署南投收容所視察，徐國勇說，新冠肺炎疫情延燒，收容所也是密集封閉的場所，對於收容的外籍移工健康也要加強保護，尤其收容所設備和環境相對監所較為簡陋，所以要向監所防疫SOP取經，降低感染風險。
徐國勇說，目前對外籍移工，是希望盡快遣送，降低收容人數，但因為疫情各國紛紛禁航，有些國家例如越南也不讓越南國人回去，遣送作業困難，也讓收容人數增加。
所以他到收容所觀察，關心外籍移工的生活狀況，希望做好各種防疫細節，避免群聚感染，包括分離辦公環境、電梯搭乘人數限定2人不能談話，讓防疫做到滴水不漏。
南投收容所長林建宏說，目前所內收容人數280人，預估收容量是320床，雖然部分國家禁航，但仍設法想辦法將收容人送回本國，從今天到16日將送回44名菲律賓和印尼籍收容人，降低所內人數。
收容所為了防疫，輪流開放兩個寢室作為新收觀察區，避免人員流動，拉開床位距離，同時吃飯也改在個別床位上用餐，避免共食降低感染風險。
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