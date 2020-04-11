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台中樂成宮捐500萬助防疫 拜拜有「定位貼紙」社交距離

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市樂成宮今年｢旱溪媽祖遶境十八庄｣活動延期舉辦，廟方相挺在地，將原訂支應遶境的500萬元經費，捐給台中市政府作為防疫基金，市長盧秀燕（右）代表受贈。圖／台中市新聞局提供
台中市樂成宮今年｢旱溪媽祖遶境十八庄｣活動延期舉辦，廟方相挺在地，將原訂支應遶境的500萬元經費，捐給台中市政府作為防疫基金，市長盧秀燕（右）代表受贈。圖／台中市新聞局提供

台中市樂成宮今年｢旱溪媽祖遶境十八庄｣活動延期舉辦，廟方相挺在地，將原訂支應遶境的500萬元經費，捐給台中市政府作為防疫基金，今天上午進行捐贈儀式，市長盧秀燕代表受贈，並頒發感謝狀給廟方，她說，這筆經費將用於添購平板電腦480台及額溫槍80支，充實教育防疫設施。

盧秀燕說，她今天到樂成宮，除了誠心向媽祖上香祈求，期盼旱溪媽發揮神恩，保佑疫情趕快結束，也感謝樂成宮將原訂支應遶境活動的500萬元經費，捐給市府作為防疫基金。

如何使用捐贈經費？盧秀燕說，北部已有學校因停課遠距教學，市府已先緊急採購3000台平板電腦，樂成宮今日捐贈500萬元，將使用480萬元購買480台平板電腦、20萬元買80支額溫槍，樂成宮的拋磚引玉就像媽祖的及時雨。

樂成宮積極配合中央政策，在廟宇出入口設置量測體溫、酒精消毒雙手等健康管制，更落實中央流行疫情指揮中心最新政策，在地上貼上「定位貼紙」，規劃民眾參拜時的社交距離，避免人群聚集廟宇內可能產生的感染風險。

「三月迎媽祖」是台灣揚名國際重要活動，台中樂成宮｢旱溪媽祖遶境十八庄｣更是地方重要宗教盛事。樂成宮董事長郭松益強調，中央流行疫情指揮中心指出，目前國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍然相當嚴峻，不容輕視，因此決定取消遶境活動。

今日捐贈儀式包含民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展、教育局長楊振昇、新聞局長黃國瑋，以及立法委員黃國書、市議員邱素貞、何敏誠、李中、羅廷瑋等人均到場。

台中市樂成宮今年｢旱溪媽祖遶境十八庄｣活動延期舉辦，廟方相挺在地，將原訂支應遶境的500萬元經費，捐給台中市政府作為防疫基金，市長盧秀燕（中）代表受贈。圖／台中市新聞局提供
台中市樂成宮今年｢旱溪媽祖遶境十八庄｣活動延期舉辦，廟方相挺在地，將原訂支應遶境的500萬元經費，捐給台中市政府作為防疫基金，市長盧秀燕（中）代表受贈。圖／台中市新聞局提供

遶境 媽祖 疫情

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