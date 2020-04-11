媽祖壽誕將到來 彰化縣兩大媽祖活動擲嘸筊

彰化縣溪湖鎮福安宮今舉辦遶境驅瘟息災，所到之處，信眾燃放鞭炮迎接。彰化縣年度重點活動媽祖聯合遶境及王功漁火節，是否辦理迄今沒下文；今天芳苑鄉福海宮管理委員會主任委員林益模表示，公開擲筊沒聖杯，縣長王惠美不公開擲筊一樣「嘸杯」，媽祖不應允就不能辦活動。

彰化縣民政處長賴致富說，參加媽祖聯合遶境的宮廟都配合政策，不舉辦遶境，鹿港天后宮取消媽祖壽誕（國曆4日15日，農曆3月23日）的相關活動。別的宮廟和「人家（神壇）廟」舉辦巡境、祝壽，民政處加強宣導防疫社交活動指引，請各宗教團體注意疫情變化，避免群聚。

彰化縣媽祖聯合遶境選在每年媽祖飛昇成仙日的前後辦理，不是三月媽祖壽誕舉辦，王功漁火節在夏季登場，今年受到新冠肺炎疫情影響，縣政府沒決定辦或不辦。

福海宮主委林益說，媽祖聯合遶境的12宮廟主委和媽祖今年2月13日、20日連續兩周各一次齊聚福海宮，向媽祖請示哪一天遶境，擲筊不是「笑杯」就是「無杯」，後來改問辦祈福法會，媽祖給予「允杯」，3月1日下午6點祈安消災法會結束，各宮廟主委聚餐，縣長王惠美餐後自行到正殿擲筊，仍是「嘸杯」，媽祖很靈感，知道人間疫情嚴重，所以不答應舉辦活動。

縣長王惠美表示，到現在沒決定停辦王功漁火節和媽祖聯合遶境。縣政府農業處長邱奕志說，等疫情緩和，會再請示媽祖。