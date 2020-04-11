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台中水湳經貿園區自駕巴士試運行 7月開放民眾試乘

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中水湳經貿園區「自駕車示範場域」實際與虛擬場域對照示意圖。圖／台中市交通局提供
台中水湳經貿園區「自駕車示範場域」實際與虛擬場域對照示意圖。圖／台中市交通局提供

台中市推動智慧運輸，在水湳經貿園區打造「自駕車示範場域」，先前讓民眾在全封閉場域實車試乘獲好評，交通局持續透過虛擬情境，讓自駕巴士模擬試運行半開放場域，未來經濟部核發車牌後，即可讓自駕巴士實車測試，預計7月停靠中央公園北站、中央公園南站、逢大站、大鵬／順平路等4處，開放民眾免費試乘。

交通局長葉昭甫說，台中市今年1月中旬邀集相關單位，針對場域使用召開審查會議，後續由自駕車團隊依「無人載具創新實驗條例」提送經濟部審查，審查至取得合法測試車牌期間約3個月，取得車牌後將即刻進行水湳經貿園區半開放道路場域實車測試。

目前有豐榮客運2輛自駕化公車，預計今年7月起上午9點至下午5點在水湳經貿園區中科路及大鵬路進行5.8公里實車測試，提升自駕巴士運行能力，行駛路線包括中央公園北站、中央公園南站（兩側）、逢大站、大鵬／順平路站等4處，驗證完成後，即可讓民眾免費試乘。

葉昭甫表示，當前客運業面臨駕駛高齡化、工時限制、薪資、油料成本佔比高等經營困境，要改善營運環境並提升公車服務效能，未來將持續向爭取中央經費挹注自駕公車推動，結合在地ICT產業優勢及幹線公車計畫，在主要幹道導入自駕車技術，初期可在夜間或離峰時段運行，收集運行環域參數，並校估系統後，評估開放商業營運，提升台中市公共運輸服務品質。

交通局補充說明，市府結合公私部門相關單位，由交通專業顧問公司鼎漢國際工程顧問與豐榮客運領軍，建構水湳自駕車虛擬場域，設計台灣特有交通情境，提供自駕巴士模擬訓練，同時運用國內IT大廠緯創資通公司的車路雲端平台、台灣數位光訓科技公司的光纖與路側設備，組成國內自駕車MIT團隊，積極推動台中市自駕車發展。

台中市在水湳經貿園區打造「自駕車示範場域」，此為測試路線及測試情境示意。圖／台中市交通局提供
台中市在水湳經貿園區打造「自駕車示範場域」，此為測試路線及測試情境示意。圖／台中市交通局提供
台中市推動智慧運輸，在水湳經貿園區打造「自駕車示範場域」，先前讓民眾在全封閉場域實車試乘獲好評，待經濟部核發車牌後，預計7月停靠中央公園北站、中央公園南站、逢大站、大鵬／順平路等4處，開放民眾免費試乘。圖／台中市交通局提供
台中市推動智慧運輸，在水湳經貿園區打造「自駕車示範場域」，先前讓民眾在全封閉場域實車試乘獲好評，待經濟部核發車牌後，預計7月停靠中央公園北站、中央公園南站、逢大站、大鵬／順平路等4處，開放民眾免費試乘。圖／台中市交通局提供

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