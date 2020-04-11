台中水湳經貿園區自駕巴士試運行 7月開放民眾試乘

台中市推動智慧運輸，在水湳經貿園區打造「自駕車示範場域」，先前讓民眾在全封閉場域實車試乘獲好評，交通局持續透過虛擬情境，讓自駕巴士模擬試運行半開放場域，未來經濟部核發車牌後，即可讓自駕巴士實車測試，預計7月停靠中央公園北站、中央公園南站、逢大站、大鵬／順平路等4處，開放民眾免費試乘。

交通局長葉昭甫說，台中市今年1月中旬邀集相關單位，針對場域使用召開審查會議，後續由自駕車團隊依「無人載具創新實驗條例」提送經濟部審查，審查至取得合法測試車牌期間約3個月，取得車牌後將即刻進行水湳經貿園區半開放道路場域實車測試。

目前有豐榮客運2輛自駕化公車，預計今年7月起上午9點至下午5點在水湳經貿園區中科路及大鵬路進行5.8公里實車測試，提升自駕巴士運行能力，行駛路線包括中央公園北站、中央公園南站（兩側）、逢大站、大鵬／順平路站等4處，驗證完成後，即可讓民眾免費試乘。

葉昭甫表示，當前客運業面臨駕駛高齡化、工時限制、薪資、油料成本佔比高等經營困境，要改善營運環境並提升公車服務效能，未來將持續向爭取中央經費挹注自駕公車推動，結合在地ICT產業優勢及幹線公車計畫，在主要幹道導入自駕車技術，初期可在夜間或離峰時段運行，收集運行環域參數，並校估系統後，評估開放商業營運，提升台中市公共運輸服務品質。