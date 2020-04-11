打工族因疫情失業 彰化縣釋出500個公部門打工名額

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，為協助因此收入減少的打工族、自營工作者等勞工，彰化縣政府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，預計釋出500個以上打工名額，職缺遍布全縣26個鄉鎮，自4月13日起，即可提出申請，經審核符合資格者將安排公部門工作。

縣府勞工處指出，勞動部為協助部分工時在職勞工度過疫情影響階段，維持穩定就業，推出「安心即時上工計畫」，提供部分工時勞工於公部門計時工作機會，每小時工資158元、每月最高80小時、每月收人最多可增加12640元，工作期間最長6個月，享有勞健保。

勞工處表示，「安心即時上工計畫」只要登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於2800元以下等資格者，自4月13日起，可向縣府所屬8個就業服務台及彰化、員林就業中心(含所屬就服站)提出申請，經審核符合資格者將安排公部門工作，如果登記人數過多，擬採取分區及抽籤方式因應。

除了打工族、自營工作者外，彰化縣第一季因疫情已有953名勞工遭資遣，另減班休息的「無薪假」共347人，勞工處除了介入輔導廠商與勞工外，也會透過就業媒合方式，協助找到工作。

彰化縣政府設有8個在地就業服務台及勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心資訊如下:

1、 彰化服務台 (彰化戶政事務所內)、電話：7532492、7532494】

2、 全興服務台 (全興工業區服務中心2樓)、電話：7977241、7977242】

3、 鹿港服務台 (鹿港鎮公所旁)、電話： 7840846、7840847】

4、 和美服務台 (和美鎮公所內)、電話：7568509、7557472】

5、 溪湖服務台 (溪湖鎮公所內)、電話：8820716、8820742】

6、 田尾服務台 (田尾鄉公所內)、電話：8836577、8836578】

7、 二林服務台 (二林鎮公所前)、電話：8969657、8969667】

8、 田中服務台 (田中地政事務所內)、電話：8757001、8757002】。

9、 彰化就業中心(彰化市中山路二段838號1)、電話： 7274271】。

10、 員林就業中心(彰化縣員林市靜修東路33號)、電話： 8345369】。