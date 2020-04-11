打工族因疫情失業 彰化縣釋出500個公部門打工名額
新冠肺炎疫情造成百業蕭條，為協助因此收入減少的打工族、自營工作者等勞工，彰化縣政府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，預計釋出500個以上打工名額，職缺遍布全縣26個鄉鎮，自4月13日起，即可提出申請，經審核符合資格者將安排公部門工作。
縣府勞工處指出，勞動部為協助部分工時在職勞工度過疫情影響階段，維持穩定就業，推出「安心即時上工計畫」，提供部分工時勞工於公部門計時工作機會，每小時工資158元、每月最高80小時、每月收人最多可增加12640元，工作期間最長6個月，享有勞健保。
勞工處表示，「安心即時上工計畫」只要登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於2800元以下等資格者，自4月13日起，可向縣府所屬8個就業服務台及彰化、員林就業中心(含所屬就服站)提出申請，經審核符合資格者將安排公部門工作，如果登記人數過多，擬採取分區及抽籤方式因應。
除了打工族、自營工作者外，彰化縣第一季因疫情已有953名勞工遭資遣，另減班休息的「無薪假」共347人，勞工處除了介入輔導廠商與勞工外，也會透過就業媒合方式，協助找到工作。
彰化縣政府設有8個在地就業服務台及勞動部勞動力發展署中彰投分置2個就業服務中心資訊如下:
1、 彰化服務台 (彰化戶政事務所內)、電話：7532492、7532494】
2、 全興服務台 (全興工業區服務中心2樓)、電話：7977241、7977242】
3、 鹿港服務台 (鹿港鎮公所旁)、電話： 7840846、7840847】
4、 和美服務台 (和美鎮公所內)、電話：7568509、7557472】
5、 溪湖服務台 (溪湖鎮公所內)、電話：8820716、8820742】
6、 田尾服務台 (田尾鄉公所內)、電話：8836577、8836578】
7、 二林服務台 (二林鎮公所前)、電話：8969657、8969667】
8、 田中服務台 (田中地政事務所內)、電話：8757001、8757002】。
9、 彰化就業中心(彰化市中山路二段838號1)、電話： 7274271】。
10、 員林就業中心(彰化縣員林市靜修東路33號)、電話： 8345369】。
相關問題可洽縣政府勞工處專線04-7532429或撥免付費專線0800-529-191(我愛就業就業)。
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