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台中賞螢景點大公開！螢火蟲漫天飛舞超浪漫

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
4月進入賞螢季，台中市東勢區是中部知名賞螢景點，每年湧入眾多遊客前往賞螢。圖／台中市府觀旅局提供
4月進入賞螢季，台中市東勢區是中部知名賞螢景點，每年湧入眾多遊客前往賞螢。圖／台中市府觀旅局提供

4月進入賞螢季，台中市東勢區是中部知名賞螢景點，每年湧入眾多遊客前往賞螢。中市府觀旅局表示，今年業者賞螢活動照常舉辦，市府輔導業者加強防疫措施，並提醒民眾，賞螢期間配合防疫，社交安全距離為戶外1公尺、室內1.5公尺，建議在遊程中全程戴上口罩。

東勢林場是中台灣賞螢勝地，因為生態復育狀況好，大爆發期螢火蟲數量可達20餘萬，閃閃螢光超浪漫。另有適合小團體客的心有林畦景觀民宿，推出10人賞螢活動、客家風味餐；水寨一方休閒農場則推特色客家豬籠粄DIY體驗，且可賞花兼賞螢；另有由小瓢蟲有機農場推出親手採收農作物、英語導覽，讓孩童以不同角度認識有機農業。

賞螢專家建議，夜間山林賞螢時，應遵守「三不一沒有」，不使用網子、不使用手電筒直接照射、不抓螢火蟲及沒有光害。

中市府觀旅局表示，民眾到東勢除了晚上賞螢外，白天可在當地採買新鮮農產品，或至梨之鄉休閒農場、軟埤坑休閒農場品嚐咖啡、動手做各式有趣DIY體驗及採果活動，遠離都市塵囂。

觀旅局長林筱淇表示，夜間6時30分至8時是螢火蟲活動力最旺盛的時間，飛舞的螢火蟲讓人喜愛，但卻相當脆弱敏感，呼籲民眾賞螢請盡量穿著長褲、布鞋，手電筒記得蓋上紅色玻璃紙，並請尊重當地生態環境，不留垃圾，讓地球生態永續發展。

賞螢 螢火蟲 DIY

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