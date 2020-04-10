影／國人利用自然空調打造防疫病房、篩檢站今校園展示

國立勤益科技大學今天展示全球首創利用自然界水分子壓力差技術打造的防疫全外氣正負壓病房「行動方舟」、以及微負壓的篩檢站「行動方屋」。勤益科技大學資訊管理系教授翁國亮說，團隊打造的「全外氣引進循環熱交換健康節能空調系統」自然空調機，較現行空氣交換機節省能量轉換達50%，降低病毒在室內空氣中交叉感染的風險，整套系統能在7到10天內快速建置。

翁國亮強調目前已申請多國專利，並與秀傳醫院合作，改造負壓隔離病房和建立微負壓檢疫站。這套系統不只運用在醫療院所，包括學校、居家環境與公部門都能加裝，包括國內社區、學校及國外公部門等都有洽談合作事宜。

勤益科大能源舆環境資訊發展技術服務中心團隊經40年鑽研，去年執行科技部價創計畫「全外氣引進循環熱交換健康節能空調系統」，建置「全外氣正負壓防疫檢測及隔離治療」解決方案，並推出快速建置的行動戰疫方案。

翁國亮指出，自然空調機是利用大自然水分子壓力差，以及水分子捕捉微粒子的環境自淨能力等原理，透過進氣與排氣分隔及滅菌消毒功能，降低病毒在室內空氣中交叉感染的風險。