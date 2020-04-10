6都之冠！台中建案准自動展延2年建築業鬆了一口氣

台中市一年申請建照三千多、戶數直逼3萬戶，為六都之冠。台中市建築業者因應受新冠肺炎疫情增溫，加上營建業面臨缺料、缺工危機，建請台中市都發局延長建築執照期限獲善意回應，即日起，領有建造執照或雜項執照、且目前仍為有效的建案准自動展延2年，讓建築業者大大鬆了一口氣。

台中市大台中不動產開發公會榮譽理事長、采揚建設總經理陳正哲說，現興建中的建案遇到的是從中國或日本進口建材供貨期遙遙無期，有的與客戶協商改用國內同等級建材，工地配合防疫措施，對工期稍有影響；影響最大是已取得執照、尚未推案的業者過去受限於建照的期限，不得不在期限內推案，受疫情影響、缺工、缺料，壓力非很大，如今市府准建案自動展延2年，業者可以待疫情稍緩或消失再推，品質也顧得到。

台中市大台中不動產開發公會理事長王至亮說，受到疫情衝擊，許多中國或東南亞進口的營建業物料砂、石、水泥製品、瓷磚等營建材料無法正常供應或是價格高漲，加上營建勞力短缺，台中市不動產開發公會與台中市大台中不動產開發公會連袂向台中市都發局爭取延長建築期限。

麗明營造董事長吳春山說，全世界原物料都暫停、斷鍊，台灣這幾年河川乾旱，沒有疏濬，河川砂石來源少，北部混凝土一立方米加價至600元，成本墊高，這些早就與業主承攬，無法加價，台灣這麼多工地，成本是很大的費用；另外有很多花崗石、大理石廠商習慣到對岸加工，因疫情無法將成品運回，影響交屋時間，時間一拉長，成本就增加，爭取延長建築期限。

台中市建築經營協會理事長邱名仕說，台中市建築業界，很多在過年前已預先拉貨、備料，最主要是不清楚疫情會延燒多久，也怕備料用完，未推案的業者還在觀望，但有建照期限的壓力，因此做好超前部署，爭取延長建築期限。