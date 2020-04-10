紫南宮準備好了！莊秋安：請信眾保持安全距離

香火鼎盛的紫南宮，將配合中央流行疫情指揮中心指示，即日起委請現場保安人員進行人流控管，廟方不但現場畫好標線外，同時備好小蜜蜂、大聲公，隨時對外廣播呼籲大家保持安全距離，主委莊秋安表示，紫南宮從過去假日至少200輛遊覽車，載來成千上萬的信眾，前來向土地公婆求取發財金，但隨著疫情蔓延，人潮減少很多了。

莊秋安表示，大家都是第一次面對疫情，過去從沒有限制信眾前來參拜的紫南宮，自從疫情發生以來，大家自發戴口罩，再到保持社交安全距離，廟內早就畫好標線因應，最近隨著遊覽車大量減少，排隊上香的情況也少了，其實早就在寺廟四周都放有酒精及次氯酸水，提供大家消毒殺菌。

莊秋安並說，目前廟內空間不大，原本信眾都是在廟的香爐前捻香拜拜，發財辦公室完成畫設地面標示，未來已請保安人員隨時督促信眾拉開距離，廟方同仁也會大範圍地對外廣播宣導。