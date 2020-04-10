快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紫南宮準備好了！莊秋安：請信眾保持安全距離

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
香火鼎盛的紫南宮，將配合中央進行現場人流控管，不但辦公室畫好標線，也委請保安人員現場廣播保持安全距離。記者黑中亮／攝影
香火鼎盛的紫南宮，將配合中央進行現場人流控管，不但辦公室畫好標線，也委請保安人員現場廣播保持安全距離。記者黑中亮／攝影

香火鼎盛的紫南宮，將配合中央流行疫情指揮中心指示，即日起委請現場保安人員進行人流控管，廟方不但現場畫好標線外，同時備好小蜜蜂、大聲公，隨時對外廣播呼籲大家保持安全距離，主委莊秋安表示，紫南宮從過去假日至少200輛遊覽車，載來成千上萬的信眾，前來向土地公婆求取發財金，但隨著疫情蔓延，人潮減少很多了。

莊秋安表示，大家都是第一次面對疫情，過去從沒有限制信眾前來參拜的紫南宮，自從疫情發生以來，大家自發戴口罩，再到保持社交安全距離，廟內早就畫好標線因應，最近隨著遊覽車大量減少，排隊上香的情況也少了，其實早就在寺廟四周都放有酒精及次氯酸水，提供大家消毒殺菌。

莊秋安並說，目前廟內空間不大，原本信眾都是在廟的香爐前捻香拜拜，發財辦公室完成畫設地面標示，未來已請保安人員隨時督促信眾拉開距離，廟方同仁也會大範圍地對外廣播宣導。

針對中央指揮中心宣布，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，莊秋安指出，最近紫南宮人潮已自動減少很多，會配合中央請保安現場維持秩序外，不會硬性區域人流的人數限制，請民眾配合，為防疫盡分心力。

香火鼎盛的紫南宮，將配合中央進行現場人流控管，不但辦公室畫好標線，也委請保安人員現場廣播保持安全距離。記者黑中亮／翻攝
香火鼎盛的紫南宮，將配合中央進行現場人流控管，不但辦公室畫好標線，也委請保安人員現場廣播保持安全距離。記者黑中亮／翻攝
香火鼎盛的紫南宮，將配合中央進行現場人流控管，不但辦公室畫好標線，也委請保安人員現場廣播保持安全距離。記者黑中亮／翻攝
香火鼎盛的紫南宮，將配合中央進行現場人流控管，不但辦公室畫好標線，也委請保安人員現場廣播保持安全距離。記者黑中亮／翻攝

疫情 紫南宮 遊覽車

延伸閱讀

溪湖福安宮祭六防疫措施遶境一天 彰縣府民政處無奈

藉紫南宮名義騙有大師畫神符 莊主委氣到報警處理

影／土地公生日 南投紫南宮信徒擺大豬還願

加強防疫 南投紫南宮10萬人呷丁酒

相關新聞

6都之冠！台中建案准自動展延2年建築業鬆了一口氣

台中市一年申請建照三千多、戶數直逼3萬戶，為六都之冠。台中市建築業者因應受新冠肺炎疫情增溫，加上營建業面臨缺料、缺工危機...

紫南宮準備好了！莊秋安：請信眾保持安全距離

香火鼎盛的紫南宮，將配合中央流行疫情指揮中心指示，即日起委請現場保安人員進行人流控管，廟方不但現場畫好標線外，同時備好小...

假日動輒上千人潮恐成防疫破口 彰化市關閉兒童公園

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化市長林世賢表示，彰化市兒童公園假日湧來的人潮太多，為避免引發大規模群聚傳染，市公所公告從今天（...

射擊老國手黃義介不放棄 不定向飛靶年度積分仍第一

桃園市楓林國小老師黃義介曾拿下1996年亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名，雖已64歲，仍持續練習，去年是全國不定向飛靶...

不動產拍賣資訊「賴」得到 執行署彰化分署拍賣更透明

民眾想了解行政執行署有關動產、不動產拍賣資訊，都要實地到公告欄查閱或上網查詢， 行政執行署彰化分署則首創與彰化縣不動產仲...

拯救旅宿業！台中首創旅館「按停用營業面積」減稅

紓困接地氣！台中市紓困九箭再加碼，地方稅務局4月6日起針對飯店旅館業者，首創「按停用營業面積減房屋稅」新措施，有別於其它...

玉山國家公園35周年 為台灣留下一座高山型國家公園

玉山國家公園設處35年了，不但台灣陸域面積最大的國家公園，更有東亞最高峰的「玉山」，處長鍾銘山表示，面對山林開放政策，園...

紓困飯店旅館業 中市按停用營業面積減稅

新冠肺炎疫情重創飯店旅館業，台中市政府今天表示，針對飯店旅館業者實施「按停用營業面積減房屋稅」新措施，讓單一樓層僅部分面...

原物料短缺恐延誤營建工程 南投縣主動展延工期1年

受新冠肺炎疫情影響，大陸建築原物料減少出口，也衝擊到台灣營建業，加上人力和技術勞工短缺，許多工程可能停擺影響工程進度。南...

什麼是防疫社交安全距離？彰化縣長王惠美演給大家看

新冠肺炎處情持續擴大，為落實戶外1公尺、室內1.5公尺「社交距離」防疫觀念，彰化縣衛生局特別拍攝宣導影片，由縣長王惠美主...

堅果類為免疫力加分對抗病毒 花生口味多搶搭防疫列車

堅果類食物可增強免疫力，被視為新冠肺炎疫情期間的健康食品，彰化縣網站社群「芳苑加油站」趁勢推廣花生，業者也搶搭防疫列車，...

守護防疫第一線！千瓶酒精隨身瓶助弱勢

新冠肺炎疫情肆虐全球，台中豐原慈濟宮與豐原區里長聯誼會昨日攜手合作，提供酒精隨身瓶給豐原區每一個低收入戶、社區發展協會，...

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

新北男子防疫違規罰百萬 執行署：查封他雲林的土地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。