聽新聞
test
0:00 / 0:00
紫南宮準備好了！莊秋安：請信眾保持安全距離
香火鼎盛的紫南宮，將配合中央流行疫情指揮中心指示，即日起委請現場保安人員進行人流控管，廟方不但現場畫好標線外，同時備好小蜜蜂、大聲公，隨時對外廣播呼籲大家保持安全距離，主委莊秋安表示，紫南宮從過去假日至少200輛遊覽車，載來成千上萬的信眾，前來向土地公婆求取發財金，但隨著疫情蔓延，人潮減少很多了。
莊秋安表示，大家都是第一次面對疫情，過去從沒有限制信眾前來參拜的紫南宮，自從疫情發生以來，大家自發戴口罩，再到保持社交安全距離，廟內早就畫好標線因應，最近隨著遊覽車大量減少，排隊上香的情況也少了，其實早就在寺廟四周都放有酒精及次氯酸水，提供大家消毒殺菌。
莊秋安並說，目前廟內空間不大，原本信眾都是在廟的香爐前捻香拜拜，發財辦公室完成畫設地面標示，未來已請保安人員隨時督促信眾拉開距離，廟方同仁也會大範圍地對外廣播宣導。
針對中央指揮中心宣布，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，莊秋安指出，最近紫南宮人潮已自動減少很多，會配合中央請保安現場維持秩序外，不會硬性區域人流的人數限制，請民眾配合，為防疫盡分心力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言