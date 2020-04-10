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武漢肺炎疫情衝擊 中市逾百業者通報放無薪假

中央社 / 台中10日電

受到新冠肺炎疫情衝擊，台中市勞工局今天表示，有102家事業單位通報與勞工協商減少工時；另受理23家事業單位通報大量解僱計畫書，其中7家表明是受疫情影響，總計解僱344人。

勞工局指出，到目前為止，接獲23家事業單位通報大量解僱計畫書，其中有7家事業單位表明因受疫情影響而歇業、業務緊縮而需大量解僱勞工，解僱人數共344人。

在無薪假部分，勞工局表示，接獲102家事業單位通報，受疫情影響致營運困難停工或減產，與勞工協商減少工時（俗稱無薪假），除密切掌握事業單位營運狀況，也輔導申請市府「紓困9箭」中的相關協助措施。

勞工局指出，市府除立即訪視有大量解僱之虞的事業單位，同時輔導事業單位及勞工運用「紓困9箭」的青年創業貸款利息補貼延長1年、非自願性失業勞工或生活困難補助、員工訓練補助等方案，以及勞動部「充電再出發計畫」、「安心就業計畫」等補助，盼降低疫情衝擊。

勞工局長吳威志表示，如勞工因事業單位實施縮減工時及無薪休假3個月以上而終止契約，導致有生活困難者，可向勞工局申請「紓困9箭」的「非自願性失業勞工生活補助」，符合資格者，每人每次補助1個月基本工資，每人每年最長補助2個月，另外，也提供經評估有生活困難勞工子女就學補助，補助國中、小每名子女新台幣5000元、高中以上每名子女8000元。

勞工局 疫情 工時

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