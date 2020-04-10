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彰化縣拍短片宣導社交距離 陳時中客串演出

中央社 / 彰化10日電
彰縣府製作社交禮儀新生活短片，影片邀請衛福部長陳時中客串演出。聯合報系資料照／記者陳雨鑫攝影
彰縣府製作社交禮儀新生活短片，影片邀請衛福部長陳時中客串演出。聯合報系資料照／記者陳雨鑫攝影

為宣導適當社交距離，彰縣府製作社交禮儀新生活短片，影片邀請衛福部長陳時中客串演出，彰化縣長王惠美也化身短片女主角，提醒民眾保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。

彰化縣政府今天召開記者會，宣布推出「社交禮儀新生活」宣導短片，出席記者會有王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯及彰化縣醫師公會理事長連哲震等人。

彰化縣政府製作的社交禮儀新生活宣導短片，分為室內篇、戶外篇，影片中設想上街購物、點餐叫外送等情境，王惠美化身女主角，提醒大家保持適當社交距離，陳時中也在2部短片片尾出現，張開雙手測量適當社交距離。

王惠美致詞時表示，保持社交距離很重要，先前有確診者只是與另一名確診者一起喝咖啡聊天1小時，就遭傳染病毒，不怕一萬，只怕萬一，她要特別拜託民眾保持社交距離，加強防疫工作。

連哲震指出，台灣的防疫工作在大家努力下，在國際上屬於優等生，維持安全社交距離是必要的，呼籲民眾盡量避免群聚，不要去人潮太多的地方，待在家中，避免成為防疫破口。

彰化縣衛生局表示，推出短片是希望加深民眾對「社交距離」印象，希望能落實在日常生活中，不管在餐廳用餐、搭乘大眾運輸、賣場購物或在辦公室、會議室開會、上課，盡可能保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

衛生局指出，如果無法維持適當社交距離，一定要帶口罩，而影片也上傳到YouTube，方便民眾上網收看。

社交距離 衛生局

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