彰化縣社頭鄉中山路重鋪路面一次到位 不再打滑摔車　

彰化縣社頭鄉有三多「芭樂多，織襪多，董事長多」，芭樂與織襪產品運送的要道社頭鄉中山路，因坑坑疤疤飽受批評，彰化縣政府斥資1140萬元修補路面，今天縣長王惠美前往查看施工情形，向地方掛保證今年5月底前完成改善新雅路到和平三路的路幅品質。

王惠美先聽取工務處副處長黃俊峰的簡報，新雅路到員集路二段626巷全程2.2公里，自來水公司3月初進行汱換老舊管線工程，縣政府要求直接鋪路，不必做初級鋪設；員集路二段626巷到和平三路的路面約1.3公里，斥資1140萬元，這段路有27個道路孔蓋，施工後都將低於路面，上面鋪柏油，避免重演孔蓋露出路面造成機車騎士摔倒。