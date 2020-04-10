台中墩仔腳大地震85周年辦法會 祈求疫情早日穩定

1935年4月21日清晨發生墩仔腳大地震，芮氏規模達7.1，后里居民傷亡慘重，房屋逾9成傾倒，災情慘重。地震至今年已85周年，今日由后里區長賴同一率地方人士於「大震災內埔庄殉難者追悼碑」前舉辦追悼法會，並祈求疫情早日獲得控制。

后里區長賴同一指出，1935年4月21日清晨6時2分發生墩仔腳大地震，芮氏規模7.1，地震肇發斷層與震央即在內埔庄範圍內，導致庄民傷亡慘重，全庄建築傾倒殆盡。原於舊后里國中校區建立「大震災內埔庄殉難者追悼碑」，以紀念當時殉難者，後於1966年自后里國中遷移至后里區公所後方。