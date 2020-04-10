台中墩仔腳大地震85周年辦法會 祈求疫情早日穩定
1935年4月21日清晨發生墩仔腳大地震，芮氏規模達7.1，后里居民傷亡慘重，房屋逾9成傾倒，災情慘重。地震至今年已85周年，今日由后里區長賴同一率地方人士於「大震災內埔庄殉難者追悼碑」前舉辦追悼法會，並祈求疫情早日獲得控制。
后里區長賴同一指出，1935年4月21日清晨6時2分發生墩仔腳大地震，芮氏規模7.1，地震肇發斷層與震央即在內埔庄範圍內，導致庄民傷亡慘重，全庄建築傾倒殆盡。原於舊后里國中校區建立「大震災內埔庄殉難者追悼碑」，以紀念當時殉難者，後於1966年自后里國中遷移至后里區公所後方。
賴同一表示，地震造成民宅倒塌，災情慘重，藉由追悼法會提醒區民記取地震的教訓，以及疫情造成全球無數死亡人數的警訊，市府嚴格落實且強力稽查，確保防疫滴水不漏，生活雖有不便，但請民眾包涵與配合，唯有團結，才能戰勝新冠病毒。
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