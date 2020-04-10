台中慈濟醫院募愛 號召大家捐竹筒助弱勢

疫情衝擊全球，不只台灣許多產業停工、放無薪假，原本弱勢的族群更雪上加霜。台中慈濟醫院今日舉行募心募愛活動，由院長簡守信率全院同仁「竹筒存愛捐蒼生」，在疫情蔓延時，帶動同仁與來院病人及家屬共襄盛舉，為防疫盡力、為弱勢付出。

台中慈濟醫院大廳響起祈禱歌聲，出席活動的醫院同仁，紛紛捐出平日省下零錢累積的竹筒，銅板與紙鈔投入陶甕，此起彼落的清脆聲響，敲出大家的慈悲與同理，落實行動發揮安定人心的作用。

台中慈濟醫院神經醫學中心主任林英超指出，全球疫情的影響不亞於世界大戰，生活窮困的人無法出去工作，日子更為艱辛。在穩定自給的同時，有餘力應該去幫助照顧別人。

台中慈濟醫院病房副護理長陳美鳳說，平日都會把買東西剩的零錢投入竹筒，日積月累下來為數不少；在臨床第一線，天天做很多防疫措施，明顯感受社會大眾心情變化，透過募心募愛，希望能讓幫助更多需要幫助的人。

到醫院拿慢性處方箋的李小姐，主動加入捐款隊伍。他說，台灣很棒，大家都奉獻個人微薄的心力，也祈禱疫情能早早度過。