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假日動輒上千人潮恐成防疫破口 彰化市關閉兒童公園

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供
彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化市長林世賢表示，彰化市兒童公園假日湧來的人潮太多，為避免引發大規模群聚傳染，市公所公告從今天（10日）起，暫停開放兒童公園，待疫情緩和後，再重新開放。

「人實在太多，太可怕了。」林世賢說，清明連假時，他曾到兒童公園關心，發現每個時段都有一、兩千人，甚至還有親子在公園搭起帳棚，市公所再怎麼消毒都沒用，也沒辦法落實安全距離，為避免成為防疫破口，因此只好暫時關閉兒童公園，並建議家長帶孩子往八卦山的3條登記步道，既可接近自然，又可避免被傳染的風險。

彰化縣衛生局局長葉彥伯說，在關閉一個公共設施時，都要做好通盤的風險評估，除了每個場所的情況不一樣外，也要考量到疫情無法預期何時會結束，設施在什麼時機可以恢復，因此應有替代方案提供需求，而像保持社交距離、人員管制及加強消毒、勤洗手，也是個選項。

有3個孩子的時代力量縣議員吳韋達認為，彰化市的綠地及戶外空間不足，兒童公園假日親子特別多， 雖然是戶外，但密集度偏高，且小孩玩耍時，大都聚集在設施旁，接觸病毒的風險是高於其他遊憩設施的，因此基本上贊同暫停開放。

吳韋達是留學荷蘭博士，他說，經過此次疫情影響後，應該反思可否在社區發展更多小型且不同類型的兒童友善活動空間，以分散群聚風險，同時建議趕緊盤點現在彰化的兒童戶外友善空間，作為封閉後的替代方案。

他並呼籲家長可以在家跟小孩一起互動，畫畫、下棋、做做手工也是一種選擇，更教導孩童勤洗手，確認在戶外人多處，小孩口罩戴得確實且密合。

此外，彰化縣社頭鄉社頭運動公園體育館也因應新冠肺炎疫情，預定從4月15日全面封館，待疫情稍緩，再決定重新開放。

彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供
彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供
彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供
彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供
彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供
彰化市兒童公園在清明連假時，擠滿遊憩的人潮，為避免成為防疫破口，彰化市長林世賢今天宣布暫時關閉兒童公園，待疫情稍緩再重新開放。照片／林世賢提供

疫情 新冠肺炎

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