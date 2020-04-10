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防疫 日月潭管理處遊客中心管制遊客數量

中央社 / 南投10日電

中央流行疫情指揮中心宣布，風景區、寺廟等實施人流管制；日月潭國家風景區管理處指出，遊客中心已管制遊客數量，他們會提供人潮熱點給中央參考，也會依中央指示管制人流。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，為防國內潛在感染者引發疫情，即日起針對國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制，攤商及消費者應全程佩戴口罩，國家風景管理區、國家公園部分，將以周邊停車場作為流量控管重點，如果停車場車輛達50%，將透過簡訊服務發出警訊，提醒民眾。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標接受中央記者訪問時說，他們還沒有接到中央的通知要管制人流，不過先前為了防疫，他們有提供日月潭國家風景區內幾個人潮聚集的熱點給觀光局參考，而風景區內的幾個遊客中心，像是向山遊客服務中心、車埕遊客服務中心，也都已經啟動防疫措施。

廖錫標舉例，像位於日月潭的向山遊客服務中心，他們就遵守疫情中心的指引，管制進入遊客中心的遊客數，而進入遊客中心也要量體溫，保持適當社交距離，中心的服務人員也戴口罩以及護目罩防疫。

廖錫標說，疫情發生後，來到日月潭的遊客數已大幅減少，幾乎沒有遊覽車，其餘的遊客大多是自己開車，他們會依中央規定，針對管理處旗下的停車場管制停車數量。他也說，現在來到日月潭的遊客數大幅減少，和去年同期相比連一半都不到，像是清明連假期間，1天只有約2萬人來日月潭遊玩。

根據日月潭國家風景區的官網資料，日月潭國家風景區範圍包含環潭、水里溪、埔里、濁水溪及集集等五大遊憩系統，週邊涵蓋桃米、車埕、集集、水社大山、雙龍瀑布、明潭水庫及水里溪等觀光旅遊據點，每年吸引超過6百萬中外遊客到訪。

日月潭 疫情 國家風景區

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