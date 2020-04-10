射擊老國手黃義介不放棄 不定向飛靶年度積分仍第一

桃園市楓林國小老師黃義介曾拿下1996年亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名，雖已64歲，仍持續練習，去年是全國不定向飛靶年度積分排名第1名。他強調，目前追求的是完美，也鼓勵後進不要因年紀大而放棄，射擊是最沒有年齡限制的運動。

談起射擊，要從黃義介服兵役時說起。黃義介表示，那時步槍要有57式改為65式，因自己射擊成績好，就被選去調整槍枝靶心，射擊機會多了，也愛上打靶。退役後常看到射擊國手杜台興破紀錄的新聞，很羨慕，就四處找可練習的地方，最後經朋友介紹來到彰化田中靶場打飛靶，練習了1年，參加全國性比賽就拿第3名，也成了國手。

目前教體育、美術的黃義介說，不只是射擊，其他運動也是一樣，想要成績好，內在動機最重要，也就是喜歡；若真正喜歡，就不會被挫折擊倒，會找出方法克服障礙。而運動最重要的除了體能訓練、技術外，就是心理層面建設。而心理層面就涉及心境，以他為例，參加亞特蘭大奧運時，預賽拿第一，但決賽時卻掉到第6，原因就出在他想著名次與獎金。