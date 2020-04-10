快訊

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不動產拍賣資訊「賴」得到 執行署彰化分署拍賣更透明

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
行政執行署彰化分署 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」今天舉辦啟用儀式，分署長謝道明（右3）邀請法務部行政執行署署長林慶宗（右4）、彰化縣不動產仲介經紀商同業公會理事長謝進發（右5）等人共同見證。記者劉明岩／攝影
行政執行署彰化分署 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」今天舉辦啟用儀式，分署長謝道明（右3）邀請法務部行政執行署署長林慶宗（右4）、彰化縣不動產仲介經紀商同業公會理事長謝進發（右5）等人共同見證。記者劉明岩／攝影

民眾想了解行政執行署有關動產、不動產拍賣資訊，都要實地到公告欄查閱或上網查詢， 行政執行署彰化分署則首創與彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會公私異業結合，今天共同成立「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」，分署會主動上傳每次動產、不動產公告資訊，由公會分享給其他會員，供社會大眾參考投標。

行政執行署彰化分署 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」今天舉辦啟用儀式，邀請法務部行政執行署署長林慶宗、彰化縣不動產仲介經紀商同業公會理事長謝進發等人共同見證，林慶宗說，目前執行署每月要拍賣的不動產及動產拍賣達1億多元，但目前的資訊尚嫌不足，而彰化分署利用line的這項全國首創創新作為，相關資訊更加透明化，可以讓更多民眾知道，可以提升拍賣績效，更可以充裕國庫。

彰化分署長謝道明說，過去民眾要了解執行署有關不動產拍賣資訊，必須實地到公告欄查閱或者上網查詢，感謝彰化縣不動產仲介經紀商同業公會提供公會現有官方網站，免費成立此一 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」，可以更便利民眾獲取相關資訊流通，彰化分署也會主動上傳每次動產、不動產拍賣資訊，可經由此一群組分享給其他會員，提供投資大眾參考投標，提升拍賣價格及欠稅（費）強制執行績效。

彰化縣不動產仲介經紀商同業公會理事長謝進發說，在成立此一line群組後，公會將邀約200位會員及近3000位從業人員加入，更結合地政公會、不動產服務業職業工會等會員及社會投資大眾加入，讓動產、不動產拍賣資訊流通更便利迅速，服務更多投資大眾。

行政執行署彰化分署則首創與彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會公私異業結合，今天共同成立「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」，分署會主動上傳每次動產、不動產公告資訊，由公會分享給其他會員，供社會大眾參考投標。記者劉明岩／攝影
行政執行署彰化分署則首創與彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會公私異業結合，今天共同成立「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」，分署會主動上傳每次動產、不動產公告資訊，由公會分享給其他會員，供社會大眾參考投標。記者劉明岩／攝影
行政執行署彰化分署 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」今天舉辦啟用儀式，分署長謝道明（右2）邀請法務部行政執行署署長林慶宗（右3）、彰化縣不動產仲介經紀商同業公會理事長謝進發（右4）等人共同見證。記者劉明岩／攝影
行政執行署彰化分署 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」今天舉辦啟用儀式，分署長謝道明（右2）邀請法務部行政執行署署長林慶宗（右3）、彰化縣不動產仲介經紀商同業公會理事長謝進發（右4）等人共同見證。記者劉明岩／攝影

法務部

延伸閱讀

避疫情往郊區走？北投新屋買盤旺 均價漲破5字頭

民間愛無限 捐雲端英文課、護目鏡

防疫裁罰強制執行 行政執行署：11案已繳清

新北男子防疫違規罰百萬 執行署：查封他雲林的土地

相關新聞

拯救旅宿業！台中首創旅館「按停用營業面積」減稅

紓困接地氣！台中市紓困九箭再加碼，地方稅務局4月6日起針對飯店旅館業者，首創「按停用營業面積減房屋稅」新措施，有別於其它...

假日動輒上千人潮恐成防疫破口 彰化市關閉兒童公園

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化市長林世賢表示，彰化市兒童公園假日湧來的人潮太多，為避免引發大規模群聚傳染，市公所公告從今天（...

射擊老國手黃義介不放棄 不定向飛靶年度積分仍第一

桃園市楓林國小老師黃義介曾拿下1996年亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名，雖已64歲，仍持續練習，去年是全國不定向飛靶...

不動產拍賣資訊「賴」得到 執行署彰化分署拍賣更透明

民眾想了解行政執行署有關動產、不動產拍賣資訊，都要實地到公告欄查閱或上網查詢， 行政執行署彰化分署則首創與彰化縣不動產仲...

玉山國家公園35周年 為台灣留下一座高山型國家公園

玉山國家公園設處35年了，不但台灣陸域面積最大的國家公園，更有東亞最高峰的「玉山」，處長鍾銘山表示，面對山林開放政策，園...

紓困飯店旅館業 中市按停用營業面積減稅

新冠肺炎疫情重創飯店旅館業，台中市政府今天表示，針對飯店旅館業者實施「按停用營業面積減房屋稅」新措施，讓單一樓層僅部分面...

原物料短缺恐延誤營建工程 南投縣主動展延工期1年

受新冠肺炎疫情影響，大陸建築原物料減少出口，也衝擊到台灣營建業，加上人力和技術勞工短缺，許多工程可能停擺影響工程進度。南...

什麼是防疫社交安全距離？彰化縣長王惠美演給大家看

新冠肺炎處情持續擴大，為落實戶外1公尺、室內1.5公尺「社交距離」防疫觀念，彰化縣衛生局特別拍攝宣導影片，由縣長王惠美主...

堅果類為免疫力加分對抗病毒 花生口味多搶搭防疫列車

堅果類食物可增強免疫力，被視為新冠肺炎疫情期間的健康食品，彰化縣網站社群「芳苑加油站」趁勢推廣花生，業者也搶搭防疫列車，...

守護防疫第一線！千瓶酒精隨身瓶助弱勢

新冠肺炎疫情肆虐全球，台中豐原慈濟宮與豐原區里長聯誼會昨日攜手合作，提供酒精隨身瓶給豐原區每一個低收入戶、社區發展協會，...

醫院保持社交距離 醫、病都保護

防疫期間看診也要保持社交距離！中國醫藥大學新竹附設醫院已將院內診間、大廳排隊繳費領藥、餐廳用餐座位，規畫保持約1.5公尺的距離，提供安全環境。醫師與病患也拉出1.5公尺距離，耳鼻喉科主任王堂權說，保護醫護人員，其實就是保護病人！

巷內美食／麻豆碗粿每日限量 來晚吃不到

台中市第五市場內有家丸東商號，賣的麻豆碗粿淡褐色，吃得到香菇與後腿肉，平日限量300碗、假日600碗，清晨6點半開始賣，常還不到中午就完售；民眾想吃這碗碗粿要趁早，太晚來吃不到。

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

南投縣議員張維華涉行賄罪遭起訴 張維華：政治打壓

影／檢驗量超過8千多件 長庚醫檢師：半夜急召壓力最大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。