不動產拍賣資訊「賴」得到 執行署彰化分署拍賣更透明

民眾想了解行政執行署有關動產、不動產拍賣資訊，都要實地到公告欄查閱或上網查詢， 行政執行署彰化分署則首創與彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會公私異業結合，今天共同成立「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」，分署會主動上傳每次動產、不動產公告資訊，由公會分享給其他會員，供社會大眾參考投標。

行政執行署彰化分署 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」今天舉辦啟用儀式，邀請法務部行政執行署署長林慶宗、彰化縣不動產仲介經紀商同業公會理事長謝進發等人共同見證，林慶宗說，目前執行署每月要拍賣的不動產及動產拍賣達1億多元，但目前的資訊尚嫌不足，而彰化分署利用line的這項全國首創創新作為，相關資訊更加透明化，可以讓更多民眾知道，可以提升拍賣績效，更可以充裕國庫。

彰化分署長謝道明說，過去民眾要了解執行署有關不動產拍賣資訊，必須實地到公告欄查閱或者上網查詢，感謝彰化縣不動產仲介經紀商同業公會提供公會現有官方網站，免費成立此一 「大彰化不動產拍賣資訊交流平台line群組」，可以更便利民眾獲取相關資訊流通，彰化分署也會主動上傳每次動產、不動產拍賣資訊，可經由此一群組分享給其他會員，提供投資大眾參考投標，提升拍賣價格及欠稅（費）強制執行績效。