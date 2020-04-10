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玉山國家公園35周年 為台灣留下一座高山型國家公園
玉山國家公園設處35年了，不但台灣陸域面積最大的國家公園，更有東亞最高峰的「玉山」，處長鍾銘山表示，面對山林開放政策，園區未來將以改善登山安全為目標，除短中長程的登山步道整理外，首先要解決不理想的山屋環境。
玉管處指出，玉山國家公園是一座高山型國家公園，更有許多享譽國際的登山健行路線，但回想35年前，要不是當時力守永續生態保育的理念，阻擋新中橫的東埔至玉里的後續興建，才保留今天具有特殊自然景觀與生態資源的國家公園。
玉山如今成為國人精神象徵，夏天暑假是申請登玉山的旺季，每年吸引超過34萬人次前來申請排雲山莊，玉山國家公園管理處指出，累計過去申請人次，已堂堂邁過60萬人次大關，根據統計入園遊客以40至59歲占最多。 證明近年越來越多中壯年人口投入登山活動。
玉管處為了慶祝35歲生日，即日起至年底在水里遊客中心舉行「與山為伍．風華再現」特展，安排今昔物語，時光迴廊、四時多變化、古木奇石，珍禽異獸及玉山守護者人文采風等，四大主題，重現歷年來玉山從日治時期，旅人辛勤登玉山光景，透過攝影及珍藏老照片等經典之作，展現玉山的美麗風采。
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