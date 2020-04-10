紓困飯店旅館業 中市按停用營業面積減稅

新冠肺炎疫情重創飯店旅館業，台中市政府今天表示，針對飯店旅館業者實施「按停用營業面積減房屋稅」新措施，讓單一樓層僅部分面積停業者，也可申請房屋稅減免優惠。

因應新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情紓困再加碼，台中市地方稅務局6日起針對飯店旅館業者，首創「按停用營業面積減房屋稅」新措施。有別於其它縣市按樓層認定方式，讓單一樓層僅部分面積停業業者，也可申請房屋稅率由營業用3%降為非住家非營業用2%，減稅門檻降低，協助業者減輕負擔。

地稅局也主動挑列全市約400家旅宿業及35家婚宴餐廳，業者若有部分樓層停業，也積極輔導使用較低的房屋稅率課稅。目前已接到約110家業者諮詢外，並陸續受理計40家飯店旅館業者申請降低稅率，累計幫業者減稅約新台幣165萬餘元。

地稅局指出，依財政部原有解釋令規定，飯店如因生意清淡關閉部分樓層，可按「1層樓」面積為核准單位改按非住家非營業用稅率課徵房屋稅，而現今許多旅館經營型態改變，包括汽車旅館或民宿等，建築方式非僅大樓分層式建築，對此，市府首創按停用營業面積改課房屋稅新措施，將更符合業者實際營業狀況。

另外，地稅局在受理旅館業者諮詢過程中，發現許多業者並非所有權人，即非房屋稅的納稅人。因此地稅局特別設計專屬房屋使用情形改課申報書，讓所有權人及經營者共同申報，釐清實際使用情形。申報書已放置官網首頁「嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響稅捐申辦專區」，可多加利用。