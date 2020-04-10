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原物料短缺恐延誤營建工程 南投縣主動展延工期1年

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
受新冠肺炎疫情影響，建築原物料、勞工短缺，導致工程受影響，南投縣建設處公告縣內工程建築期自動展延一年，以免工程受影響。記者江良誠／攝影
受新冠肺炎疫情影響，建築原物料、勞工短缺，導致工程受影響，南投縣建設處公告縣內工程建築期自動展延一年，以免工程受影響。記者江良誠／攝影

新冠肺炎疫情影響，大陸建築原物料減少出口，也衝擊到台灣營建業，加上人力和技術勞工短缺，許多工程可能停擺影響工程進度。南投縣建設處今天表示，105年12月1日起至109年12月31日止領有南投縣建築許可，除原本核准工期外，可自動增加建築期1年，避免工程營建受到影響。

新冠疫情爆發後，除了影響公共衛生，因為各國採取管制防治疫情擴散，企業也停工，導致原物料短缺。台灣建築原物料包括砂石、鋼鐵等不少來自大陸，大陸防疫停止生產，也導致營建原物料短缺，公共工程、建案都因此受到影響，讓不少營建業者唉聲嘆氣，除了成本墊高外，還擔心無法如期完工。

南投縣建設處長李正偉說，建設處已經接到不少建築公司、營造業者反映，擔心無法如期完工。為了因應營建物料因疫情無法正常供料而短缺，加上防疫所需，人力不足和技術勞工缺乏，南投縣政府提出因應措施，南投縣建築工程案之工期展延，自105年12月1日起至109年12月31日止，領南投縣建築許可含建造執照和雜項執照案，至109年12月31日執照仍有效者，除依原法定工期外，可自動增加建築期限一年，營建工期展延，只要符合規定，全縣建築工程全部適用。

另外，有關因應疫情應變化，若醫療院所須作緊急救援之臨時建築物興建，可配合衞生局和衛生醫療院所，以報備方式，縮短建築許可執照申辦過程。希望各行各業攜手，共同度過新冠肺炎疫情。

南投市汙水處理廠正在施工，南投縣建設處今天公告全縣建築工程期限展延一年，免得工程因原物料、人力短缺，以免工程受影響。記者江良誠／攝影
南投市汙水處理廠正在施工，南投縣建設處今天公告全縣建築工程期限展延一年，免得工程因原物料、人力短缺，以免工程受影響。記者江良誠／攝影

建築 疫情 新冠肺炎

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