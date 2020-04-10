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竹山鎮公所提前部署異地辦公 繼縣府之後設第二辦公室

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所利用大禮堂提前部署第二辦公室，為未來防疫異地辦公做準備，上午進行模擬演練。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所利用大禮堂提前部署第二辦公室，為未來防疫異地辦公做準備，上午進行模擬演練。記者黑中亮／攝影

南投縣繼縣政府及縣警局各分局之後，竹山鎮公所上午宣布提早部署，在公所旁的大禮堂設置第二辦公室，進行異地辦公模擬演練，為避免日後行政運作受衝擊，為了分散風險，藉演練讓所內人員正式上線時能從容應對，不慌不亂。

竹山鎮長陳東睦表示，新冠肺炎疫情蔓延全球100多國國，甚至有多國官員傳出遭到感染的案例，台灣勝在成功提前反應、及早部署，決定設置「防疫期間第二辦公室」，預計將同仁分為兩個單位，三分之二人原地辦公，三分之一人異地辦公。

南投縣目前只有縣政府完成異地辦公規劃，在縣府大禮堂和會展中心等地設置第二辦公地點，南投縣警局也依各分局、派出所轄區特性與駐地環境、空間限制等因素，要求規劃防疫措施；其中「異地辦公」將各業務單位人力一分為二，一半留在局內原單位，另一半則移往體技館、大禮堂等空間，分隔區域值勤辦公。

鎮長陳東睦強調，只要中央宣布疫情升級，就會立即啟動「防疫期間第二辦公室」，啟動後民眾一律在此辦公室洽公，進出辦公室採實名登記一律配戴口罩、基本消毒，又避免群聚感染，洽公人數維持10人，其餘等候民眾將於大禮堂前歐帳「民眾等候區」領號碼牌叫號。

竹山鎮公所強調目前無確診病例，民眾不必慌，上午提前部署演練，為要減低民眾等候時間，未來會推出預約制度，民眾要來前可以電話詢問時間或預約洽公時間，讓民眾可以快速辦理，電話：0492642175。

竹山鎮公所利用大禮堂提前部署第二辦公室，為未來防疫異地辦公做準備，上午進行模擬演練。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所利用大禮堂提前部署第二辦公室，為未來防疫異地辦公做準備，上午進行模擬演練。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所利用大禮堂提前部署第二辦公室，為未來防疫異地辦公做準備，上午進行模擬演練。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所利用大禮堂提前部署第二辦公室，為未來防疫異地辦公做準備，上午進行模擬演練。記者黑中亮／攝影

疫情 新冠肺炎 口罩

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