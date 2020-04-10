竹山鎮公所提前部署異地辦公 繼縣府之後設第二辦公室

南投縣繼縣政府及縣警局各分局之後，竹山鎮公所上午宣布提早部署，在公所旁的大禮堂設置第二辦公室，進行異地辦公模擬演練，為避免日後行政運作受衝擊，為了分散風險，藉演練讓所內人員正式上線時能從容應對，不慌不亂。

竹山鎮長陳東睦表示，新冠肺炎疫情蔓延全球100多國國，甚至有多國官員傳出遭到感染的案例，台灣勝在成功提前反應、及早部署，決定設置「防疫期間第二辦公室」，預計將同仁分為兩個單位，三分之二人原地辦公，三分之一人異地辦公。

南投縣目前只有縣政府完成異地辦公規劃，在縣府大禮堂和會展中心等地設置第二辦公地點，南投縣警局也依各分局、派出所轄區特性與駐地環境、空間限制等因素，要求規劃防疫措施；其中「異地辦公」將各業務單位人力一分為二，一半留在局內原單位，另一半則移往體技館、大禮堂等空間，分隔區域值勤辦公。

鎮長陳東睦強調，只要中央宣布疫情升級，就會立即啟動「防疫期間第二辦公室」，啟動後民眾一律在此辦公室洽公，進出辦公室採實名登記一律配戴口罩、基本消毒，又避免群聚感染，洽公人數維持10人，其餘等候民眾將於大禮堂前歐帳「民眾等候區」領號碼牌叫號。