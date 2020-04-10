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什麼是防疫社交安全距離？彰化縣長王惠美演給大家看

聯合報 / 記者劉明岩／連線即時報導
彰化縣政府舉辦防疫「社交距離」宣導影片發表會，縣長長王惠美（中）用手臂示範社交距離。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦防疫「社交距離」宣導影片發表會，縣長長王惠美（中）用手臂示範社交距離。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎處情持續擴大，為落實戶外1公尺、室內1.5公尺「社交距離」防疫觀念，彰化縣衛生局特別拍攝宣導影片，由縣長王惠美主演，今天上午在縣府 廣場舉辦「首映會」，「最佳女主角」王惠美還親自演給大家看，教導民眾如何在日常活動中保持安全的「社交距離」。

彰化縣衛生局製作的「社交禮貌新生活，內外有別大不同，戶外一米護你我，室內一米半更優」宣導影片，由衛生局人員自導自演，以活潑的rap呈現各式各樣「社交距離」，希望藉由影片傳播加深民眾對「社交距離」印象，並落實於日常生活。

衛生局強調，民眾不管在餐廳用餐、搭乘大眾運輸、賣場購物、排隊結帳或在辦公室、會議室開會、上課，都應盡可能保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，若去比較特別無法維持距離的地方，也請一定要帶口罩。

對於社交距離，考量社會大眾不可能隨身攜帶量尺，王惠美在今天的首映會中，也親自帶領大家如何簡易量測，室內1.5公尺(成年人張開雙臂的距離)及室外1公尺(成年人手臂拉到身體寬)距離。

王惠美呼籲民眾，由於新冠肺炎疫情仍然緊繃，民眾除勤洗手、保持個人衛生、必要時戴口罩、環境定期消毒外，也要配合中央政策，遵守「社交距離」，讓防疫做到滴水不漏，將疫情阻絕在外。

今天「社交距離」宣導影片發表會，除王惠美、衛生局長葉彥伯外，還有彰化縣診所協會理事長連哲震、鹿港豐安聯合診所院長蔡明忠等人，均籲請民眾遵守社交距離的規範。

新冠肺炎處情持續擴大，為落實戶外1公尺、室內1.5公尺「社交距離」防疫觀念，彰化縣衛生局特別拍攝宣導影片。彰化縣政府提供
新冠肺炎處情持續擴大，為落實戶外1公尺、室內1.5公尺「社交距離」防疫觀念，彰化縣衛生局特別拍攝宣導影片。彰化縣政府提供
新冠肺炎處情持續擴大，為落實戶外1公尺、室內1.5公尺「社交距離」防疫觀念，彰化縣衛生局特別拍攝宣導影片，今天舉行首映發表會。記者劉明岩／攝影
新冠肺炎處情持續擴大，為落實戶外1公尺、室內1.5公尺「社交距離」防疫觀念，彰化縣衛生局特別拍攝宣導影片，今天舉行首映發表會。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦防疫「社交距離」宣導影片發表會，縣長長王惠美（右1）用手臂示範社交距離。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦防疫「社交距離」宣導影片發表會，縣長長王惠美（右1）用手臂示範社交距離。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦防疫「社交距離」宣導影片發表會，縣長長王惠美（左3）用手臂示範社交距離。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府舉辦防疫「社交距離」宣導影片發表會，縣長長王惠美（左3）用手臂示範社交距離。記者劉明岩／攝影

社交距離 衛生局 王惠美

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