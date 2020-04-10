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堅果類為免疫力加分對抗病毒 花生口味多搶搭防疫列車

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉「武賀家」業者示範製作花生糖，「芳苑加油站」管理員林保玲（左）希望能推廣在地農產加工品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉「武賀家」業者示範製作花生糖，「芳苑加油站」管理員林保玲（左）希望能推廣在地農產加工品。記者簡慧珍／攝影

堅果類食物可增強免疫力，被視為新冠肺炎疫情期間的健康食品，彰化縣網站社群「芳苑加油站」趁勢推廣花生，業者也搶搭防疫列車，開發多種新口味花生食品，給消費者更多選擇。

彰化縣西南角土壤適合種植雜糧作物，芳苑鄉的花生種植面積約1501.58公頃，年產約3438公噸，高居全縣之冠，其次是大城鄉，種植面積925公頃，年產量約2841噸，二林鎮排名第三，種植面積685公頃，年產量約1718噸。

「芳苑加油站」管理員兼縣政顧問林保玲說，花生是很營養的堅果類食物，製成食品可存放兩個月至半年，芳苑鄉花生食品業者在這波疫情期間加緊開發新口味，有杏仁、芝蔴和香菜，讓消費者不會吃膩，她和縣政府、鄉內婦女社團聯手推廣在地農產加工品。

芳苑鄉盛產花生，很多家庭工廠，也有累積口碑擴大營業規模成食品工廠，例如歷史50年的「洪媽媽」花生糖，嚴選沒破粒缺損、顆粒大小一致的花生製作食品；「武賀家」也是老字號花生食品，第二代投入，開啟地方產業有年青人接棒的希望。此外，新義發、新德發都是地方頗具知名度的花生食品工廠。

芳苑鄉花生產銷班長洪文雅表示，這兩年雨水量少，天氣穩定，花生算是小豐收，去年11月採收的花生品質好，價格最高來到每台斤50元，算是「好價」；新冠肺炎疫情影響不少產業，希望消費者支持台灣在地農產品。

彰化縣芳苑鄉是全縣最大的花生產地，「洪媽媽」老闆親自炒花生，製作多種口味的花生食品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉是全縣最大的花生產地，「洪媽媽」老闆親自炒花生，製作多種口味的花生食品。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎 疫情 加油站

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