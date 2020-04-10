守護防疫第一線！千瓶酒精隨身瓶助弱勢

新冠肺炎疫情肆虐全球，台中豐原慈濟宮與豐原區里長聯誼會昨日攜手合作，提供酒精隨身瓶給豐原區每一個低收入戶、社區發展協會，以及第一線的里幹事、鄰長，合計超過2500瓶。

豐原慈濟宮主委鄭文鑫表示，一個小小的酒精隨身瓶，希望能加強大家落實生活防疫的重要性，更期待能夠拋磚引玉，讓更多良善的力量照亮社會弱勢角落。

酒精隨身瓶將發送至豐原區各里所登記的低收入戶，每戶1瓶，共868瓶，以及位於抗疫前線的里幹事、里鄰長，與常有社區活動的社區發展協會每會20瓶，合計2583瓶。同時各個里辦公室也獲得慈濟宮捐贈額溫槍，人口數超過8000人會多增加1支，讓各里能夠在第一線做好防疫準備。