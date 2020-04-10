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守護防疫第一線！千瓶酒精隨身瓶助弱勢
新冠肺炎疫情肆虐全球，台中豐原慈濟宮與豐原區里長聯誼會昨日攜手合作，提供酒精隨身瓶給豐原區每一個低收入戶、社區發展協會，以及第一線的里幹事、鄰長，合計超過2500瓶。
豐原慈濟宮主委鄭文鑫表示，一個小小的酒精隨身瓶，希望能加強大家落實生活防疫的重要性，更期待能夠拋磚引玉，讓更多良善的力量照亮社會弱勢角落。
酒精隨身瓶將發送至豐原區各里所登記的低收入戶，每戶1瓶，共868瓶，以及位於抗疫前線的里幹事、里鄰長，與常有社區活動的社區發展協會每會20瓶，合計2583瓶。同時各個里辦公室也獲得慈濟宮捐贈額溫槍，人口數超過8000人會多增加1支，讓各里能夠在第一線做好防疫準備。
豐原區里長聯誼會總幹事暨豐榮里長林金玉表示，原本在年初里長聯誼會規劃與豐原慈濟宮舉辦「為愛而跑，環繞葫蘆墩」春節送暖活動，透過各里大隊接力愛心募款方式，幫助各里內低收入戶。但因疫情來襲活動受影響，里長們想到低收入戶可能沒有太多餘力來準備防疫物品，因此把所有經費移到捐贈酒精隨身瓶。
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