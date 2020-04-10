疫情攪局！台中桐花祭喊卡 四月雪美景依舊
近日陸續飄起「四月雪」，但受疫情影響，今年台中客家桐花祭確定停辦，但因為氣候濕暖，油桐花已在3月中旬陸續開花，花期較往年提早半個多月，目前正是最佳觀賞期。
台中市大里塗城公園種植100棵油桐樹，打造桐花步道，與一旁的草湖溪堤頂自行車道結合，可讓民眾騎鐵馬、賞桐花 。台中市客委會原預計今年4月中旬在此處舉辦「台中市客家桐花祭」，卻因疫情喊卡，讓當地鄉親相當失望。
台中市客委會指出，今年「台中市客家桐花祭」雖因疫情取消，但目前台中的油桐花已經盛開，以往每年4月才會開花、5月初盛開，今年因天氣暖和，花期提早半個多月，大里塗城公園、外埔桐花步道及東勢客家文化園區的桐花都已盛開，民眾可把握機會賞花。
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