疫情攪局！台中桐花祭喊卡 四月雪美景依舊

近日陸續飄起「四月雪」，但受疫情影響，今年台中客家桐花祭確定停辦，但因為氣候濕暖，油桐花已在3月中旬陸續開花，花期較往年提早半個多月，目前正是最佳觀賞期。

台中市大里塗城公園種植100棵油桐樹，打造桐花步道，與一旁的草湖溪堤頂自行車道結合，可讓民眾騎鐵馬、賞桐花 。台中市客委會原預計今年4月中旬在此處舉辦「台中市客家桐花祭」，卻因疫情喊卡，讓當地鄉親相當失望。