醫院保持社交距離 醫、病都保護

防疫期間看診也要保持社交距離！中國醫藥大學新竹附設醫院已將院內診間、大廳排隊繳費領藥、餐廳用餐座位，規畫保持約1.5公尺的距離，提供安全環境。醫師與病患也拉出1.5公尺距離，耳鼻喉科主任王堂權說，保護醫護人員，其實就是保護病人！

但不是全部醫師都能與病患保持社交距離，台中市牙醫師公會理事長黃怡仁說，牙醫必須近距離治療患者，在防疫期間看診，還是需要患者張口檢查、接受治療，不可能與病患拉開距離，所以牙醫必須穿戴全套防護裝備，包括手術口罩或N95口罩、隔離衣，防護面罩、護目鏡、醫用手套等，缺一不可。

中華民國診所協會全國聯合會副理事長陳俊宏也說，小兒科醫師同樣不可能與患者拉開距離，目前除暫停喉嚨、鼻腔噴藥及蒸汽等侵入性治療，改以問診外，其餘包括使用聽診器聽呼吸聲，耳鏡查探外耳道了解有無中耳炎，和觸診檢視患者是否淋巴腫大等都是近距離。

耳鼻喉科主任王堂權表示，防疫期間診治有咳嗽等呼吸道症狀的患者，對醫護人員是嚴峻挑戰。因此診間也規畫成醫、病距離約1.5公尺。以往看X光、電腦斷層等檢驗報告，醫師幾乎與病患並肩解說。現在則運用智慧遠距醫療系統，讓患者透過醫院提供的平板同步看到資料與影像，增進互動及瞭解病情。

若有高風險，醫護人員就會穿戴N95口罩、手術帽、護目鏡、防護面罩、頭燈、全身防水隔離衣、乳膠手套，嚴密保護。王堂權說，每次著裝後，呼吸必須比較用力，講話音量也必須放大，有時候還要忍受2到3個小時才可以上廁所，可說是另類的學習、成長。