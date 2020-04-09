巷內美食／麻豆碗粿每日限量 來晚吃不到

台中市第五市場內有家丸東商號，賣的麻豆碗粿淡褐色，吃得到香菇與後腿肉，平日限量300碗、假日600碗，清晨6點半開始賣，常還不到中午就完售；民眾想吃這碗碗粿要趁早，太晚來吃不到。

丸東商號在第五市場有42年歷史，主要販賣手工魚丸、香菇丸、甜不辣，老闆李西東的兒子李佳鴻5年前在市場附近開店，除了甜不辣，還有魚丸湯、麻豆碗粿、肉粽等小吃，麻豆碗粿是店內招牌。

李佳鴻說，選用2年的在來米，浸泡4至6小時磨成米漿，加入熱水攪拌成糊狀，另將肉燥、油蔥酥加醬油炒熟後，加入新社香菇與後腿肉，混合米漿蒸熟，出籠的碗粿略帶淡褐色，口感Q彈美味，淋上醬油膏或甜辣醬，也可添加蒜泥更具風味。

為讓碗粿新鮮又好吃，李佳鴻堅持當天製作，他每天清晨4點就起床炊粿，用料實在，控制火侯也相當重要；一開始用大火蒸，10分鐘後轉為小火，在竹籠蒸半小時後即可，熱熱吃口感軟嫩，放冷後則綿密Q彈。

丸東商號碗粿平日限量300碗、假日600碗，每碗35元、3碗100元，清晨6點半開始賣；店內也有魚丸湯、肉粽、炒麵及刈包，售價25至40元不等，銅板價就可吃得飽。

地址：台中市西區樂群街59-2號；電話：0972-796889；營業時間：周一公休。