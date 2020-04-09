快訊

遼寧艦通過台灣海峽？軍方：艦船開假訊號偽冒

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭九蛙疊像也要安全距離 未來採單一方向進出

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
九蛙疊像開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心要求遊客採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。圖／日管處提供
九蛙疊像開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心要求遊客採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。圖／日管處提供

最受大家歡迎的日月潭九蛙疊像，近來難得九蛙全露後，日前不但發生被部分遊客闖入拍照亂象，也吸引不少遊客前來打卡拍照留念，日管處因應武漢肺炎疫情，決定開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心指出，今天下午已完成設置告示牌，要求民眾遵守採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。

台電大觀電廠表示，大竹湖近來正進行抽砂工程，九蛙疊像是在地方的要求下，因而雇工讓這座雕像全部現身，由於長年有兩隻蛙被埋在泥裡，難得全部現身後，卻有遊客跳下潭中，甚至站到九蛙的基座上合影留念，日管處及台電大觀電廠均強調，此舉已觸犯水利法第54條之1規定，將給予1萬元以上的罰鍰。

近來中央要求各景點需保持安全社交距離，伊達邵遊客中心人員今天下午前往九蛙疊像、步道及浮橋處，進行現場安裝告示牌，同時呼籲遊客進出時要遵守單一方向，遵守戶外安全距離，並與前方遊客保持一公尺距離。

九蛙疊像開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心要求遊客採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。圖／日管處提供
九蛙疊像開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心要求遊客採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。圖／日管處提供
九蛙疊像開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心要求遊客採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。圖／日管處提供
九蛙疊像開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心要求遊客採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。圖／日管處提供

台電 社交距離 疫情

延伸閱讀

致敬防疫人員 魚池鄉茶農自發捐贈13萬茶包

五一連假 9大場所人潮總量管制

影／日月潭首度順利測試渾水發電 3年讓淤泥入出平衡

日月潭6大賞螢據點迎來星光螢火季 住宿賞螢可換船票

相關新聞

進入台中八大行業即日起要實名制 藍綠意見兩極

中央流行疫情指揮中心宣布酒店、舞廳即日起暫時停業，台中市加碼八大行業進出顧客要實名制，引發廟泛討論，藍、綠民代也隔空「交...

南投縣議員張維華涉行賄罪遭起訴 張維華：政治打壓

南投縣議員張維華以照顧離癌父親為由，辭去南投縣議員一職，讓人意外。不過，卻傳出他是為鳥嘴潭人工湖高達3億元的土地徵收補償...

酒店停業？台中兩家知名店 非登記「酒店」不必停

台北因有酒店女公關染新冠肺炎，衛福部長陳時中要求全國酒店、舞廳即日起暫時停業，狀似大動作，但遭台中市議員楊正中批「搞不清...

日月潭九蛙疊像也要安全距離 未來採單一方向進出

最受大家歡迎的日月潭九蛙疊像，近來難得九蛙全露後，日前不但發生被部分遊客闖入拍照亂象，也吸引不少遊客前來打卡拍照留念，日...

為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

口罩新制開放兩周9片今天上路，南投縣有些地方藥房大多選擇在下午開放號碼牌，城鄉排隊情況不一樣，但大多數為老年人，民眾說，...

溪湖福安宮祭六防疫措施遶境一天 彰縣府民政處無奈

台灣俗諺「三月瘋媽祖」，今年遇到新冠肺炎疫情，國內大型媽祖宮廟遶境活動和媽祖壽誕活動紛紛喊停或縮小規模，彰化縣政府調查縣...

疫情延燒！彰化首季953名勞工被資遣 347人放無薪假

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣政府統計，彰化第一季已有953名勞工遭資遣，正在減班休息放「無薪假」有347人，從餐廳、電子、水五金等行業都有，業界評估，若疫情若再影響1、2個月以上，第二季失業人口恐會大爆發。

不收12間套房房租 佛心房東陳大鈞：盡微薄之力

前台中市副市長、現任立法院副院長蔡其昌辦公室主任陳大鈞主動不收這個月房租，讓12間套房的房客受惠很感激，外界稱讚他是佛心...

為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？ 內行人曝真相

台中車站是台中都會區極為重要的交通轉運樞紐，日前有網友發現台鐵台中車站的兩座電扶梯都只有往下，因此要從大廳到月台的旅客都只能搭電梯或爬樓梯，這讓他不禁困惑「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？」對此有內行網友出面解答真相。

致敬防疫人員 魚池鄉茶農自發捐贈13萬茶包

新冠肺炎疫情延燒，魚池鄉茶農為了向辛苦的第一線防疫人員致敬打氣，自主發起捐茶包慰勞活動。在公所號召下，魚池鄉農會率先捐贈...

14天9片口罩開賣 彰化多間藥局大排長龍

今天起全國藥局無償代售實名制口罩，調整為每14天購買，可任選成人9片或兒童10片。彰化從上午到下午多處藥局門口都大排長龍，鹿港復興路上一家藥局公布下午1點半開賣，12點就有人排隊，有人划手機、看書打發時間。

台中豐原圓環北路地下道填平 4月10日起機慢車道封閉

台中鐵路高架化後，台中市建設局陸續啟動全市地下道填平工程，其中豐原區圓環北路地下道預計4月10日起至8月9日實施第一階段填平作業，進行東北街路橋拆除及引道設置，明日起封閉機慢車道。

熱門新聞

連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

影／惜別宴再吹號角抗疫！基隆27年老字號餐廳不熄燈了

「不幫你送 你下來我移送」 鄭文燦：社區要有同理心

為什麼台鐵台中車站的電扶梯要全往下？ 內行人曝真相

走過半世紀基隆尚智國小停辦 今年1年級學生人數掛0

酒店停業？台中兩家知名店 非登記「酒店」不必停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。