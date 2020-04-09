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日月潭九蛙疊像也要安全距離 未來採單一方向進出
最受大家歡迎的日月潭九蛙疊像，近來難得九蛙全露後，日前不但發生被部分遊客闖入拍照亂象，也吸引不少遊客前來打卡拍照留念，日管處因應武漢肺炎疫情，決定開始實施戶外安全距離，伊達邵遊客中心指出，今天下午已完成設置告示牌，要求民眾遵守採單一方向進出，並與前方遊客保持1公尺距離。
台電大觀電廠表示，大竹湖近來正進行抽砂工程，九蛙疊像是在地方的要求下，因而雇工讓這座雕像全部現身，由於長年有兩隻蛙被埋在泥裡，難得全部現身後，卻有遊客跳下潭中，甚至站到九蛙的基座上合影留念，日管處及台電大觀電廠均強調，此舉已觸犯水利法第54條之1規定，將給予1萬元以上的罰鍰。
近來中央要求各景點需保持安全社交距離，伊達邵遊客中心人員今天下午前往九蛙疊像、步道及浮橋處，進行現場安裝告示牌，同時呼籲遊客進出時要遵守單一方向，遵守戶外安全距離，並與前方遊客保持一公尺距離。
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